PSG wydało komunikat ws. kontuzji Mbappe. Najczarniejszy scenariusz przed hitem LM

Kylian Mbappe doznał kontuzji w meczu z Montpellier, a uraz okazał się poważniejszy, niż zakładano. W czwartek klub oficjalnie poinformował, że napastnik będzie niezdolny do gry przez trzy tygodnie, przez co zabraknie go w spotkaniu z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów.

