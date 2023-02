16-latek strzela dla PSG i bije rekordy. Kolejne złote dziecko [WIDEO]

W środę 1 lutego PSG wygrało na wyjeździe z Montpellier 3:1. Strzelanie w tym meczu rozpoczął Fabian Ruiz, a w 72. minucie wynik podwyższył Leo Messi. Wówczas na murawie już od ok. 180 sekund biegał Warren Zaire-Emery, który zastąpił Vitinhę. Dla szesnastolatka był to już dziewiąty mecz w tym sezonie Ligue 1. W samej końcówce młody Francuz dostał prostopadłe podanie od Achrafa Hakimiego, pomknął w pole karne i strzelił pierwszego gola w karierze.

Wielki talent PSG. Skazany na bicie rekordów

Warren Zaire-Emery został dzięki temu trafieniu najmłodszym strzelcem w historii PSG. Miał wówczas na koncie dokładnie 16 lat i 330 dni. Nie był to pierwszy rekord pobity w jego karierze. W zasadzie od samego początku przygody z futbolem przełamuje kolejne bariery. Obecnie portal Transfermarkt wycenia go na 6 mln euro.

Jak podaje RMC Sport, mający korzenie na Martynice gracz przygodę z piłką rozpoczynał w akademii Aubervilliers, na przedmieściach Paryża. Miał wtedy 4 lata i musiał czekać rok, zanim pozwolono mu grać, bo był zwyczajnie za młody. Później w zespole prezentował się na tyle dobrze, że w wieku ośmiu lat zwerbowało go PSG. Tam od pierwszych dni trenował i grał nie z rówieśnikami, ale z dziećmi starszymi od siebie. Kiedy skończył 15-lat, był najmłodszym zawodnikiem w drużynie u-19 Paryżan.

W 2022 roku dostrzegł go ówczesny trener Mauricio Pochettino i powołał do pierwszego zespołu. Chwilę po tym wydarzeniu podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt z PSG, a do swojej stajni przyjął go Jorge Mendes, słynny agent piłkarski. 6 sierpnia 2022 roku Zaire-Emery zadebiutował w PSG jako rezerwowy w wygranym 5:0 ligowym meczu z Clermont. Miał wtedy 16 lat i 151 dni, co uczyniło go najmłodszym zawodnikiem, który pojawił się w oficjalnym meczu tego klubu, rekord, który należał wcześniej do El Chadaille Bitshiabu (16 lat i 213 dni).

W tym samym roku 25 października zadebiutował również w Lidze Mistrzów. Christophe Galtier wpuścił go na boisko w wygranym 7:2 spotkaniu z Maccabi Hajfa. Zasłużył w ten sposób na kolejne wyróżnienie. Odebrał nagrodę Titi d'Or, czyli trofeum przyznawane w PSG od 2007 roku najbardziej uzdolnionym piłkarzom tamtejszej akademii. Statuetkę otrzymywali dotąd m.in. Alphonso Areola i Kinglsey Coman.

W 2022 roku piłkarz wygrał mistrzostwa Europy do lat 17 z reprezentacją Francji. Na samym turnieju strzelił dwa gole i był wyróżniającą się postacią drużyny. Obecnie występuje w młodzieżowej drużynie do lat 18.

PSG zajmuje pierwszą pozycję w tabeli Ligue 1 z dorobkiem 51 punktów po 21 meczach. Tuż za nimi jest Olympique Marsylia mająca o pięć punktów mniej. Paryżanie następny mecz rozegrają 4 lutego, a ich przeciwnikiem będzie FC Toulouse.