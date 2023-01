Trudna sytuacja w PSG. Wielka gwiazda wypada z gry

Neymar nie wystąpi w ligowym spotkaniu PSG z Montpellier. Brazylijczyk uskarża się na problemy mięśniowe, przez co nie został włączony nawet do kadry meczowej. Jego absencja to spory kłopot dla zespołu, który w ostatnich tygodniach notuje rozczarowujące wyniki.

