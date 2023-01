96. minuta i PSG zalicza kolejną niewytłumaczalną wpadkę. Blamaż [WIDEO]

PSG stało przed szansą odskoczenie na pięć punktów w tabeli Ligue 1 drugiemu Lens, które w sobotę tylko zremisowało 1:1 z Troyes. Paryżanie jednak kolejny raz zawiedli i stracili punkty w trzecim z czterech ostatnich ligowych spotkań. W dodatku ich gra nie wyglądała najlepiej.

PSG wypuszcza zwycięstwo w 96. minucie. Gra o tytuł wciąż trwa

Wydawało się, że mimo słabej gry uda im się zapisać komplet trzech oczek, lecz stracili wyrównującą bramkę na 1:1 w 96 minucie. Jej autorem był Folarin Balogun, który dostał prostopadłe podanie od Kamory'ego Doumbii i pognał sam na sam z Donnarummą. Ograł włoskiego bramkarza i umieścił piłkę w bramce. Gospodarze wykazali się sporą nieodpowiedzialnością dopuścić do takiej sytuacji w ostatniej akcji meczu. W zasadzie było nawet już po czasie doliczonym, ale sędzie pozwolił dograć dodatkowe kilkanaście sekund. W tym czasie Paryżanie praktycznie już stali.

PSG objęło prowadzenie w 51. minucie za sprawą Neymara, lecz niecałe dziesięć minut później grali już w osłabieniu, gdyż czerwoną kartkę obejrzał Marco Verratti. Włoch nie nagrał się w tym meczu, na murawie pojawił się w przerwie. Gospodarze, mimo gry w dziesiątkę, mieli swoje sytuacje, lecz nie potrafili zamknąć tego starcia. Świetną okazję miał zwłaszcza Leo Messi, ale strzał oddawał prawą nogą i się pomylił.

Podział punktów jest jednak sprawiedliwym wynikiem, gdyż goście w pierwszej połowie zdecydowanie zdominowali zespół ze stolicy Francji i powinni wówczas objąć prowadzenie. W pierwszych 45. minutach oddali aż 9 strzałów - PSG raptem jeden.

Podopieczni Galtiera w 2023 roku wyglądają bardzo słabo. Przegrali wyjazdowe mecze z Lens oraz Rennes, ograli jedynie ostatnie Angers u siebie, przez co ich przewaga w ligowej tabeli stopniała do trzech punktów nad drugim Lens i pięć nad trzecią Marsylią. Gra o tytuł mistrzowski we Francji wciąż trwa.