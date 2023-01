Utalentowany Polak próbuje ratować karierę. Zamieni Ligue 1 na ligę belgijską

Karol Fila od lipca 2021 roku jest piłkarzem RC Strasbourga występującego w Ligue 1. Obrońca do francuskiego klubu przeniósł się z Lechii Gdańsk za półtora miliona euro i podpisał umowę ważną do końca czerwca 2025 roku. Polak jednak nie spędzi całego kontraktu we francuskim zespole.

Karol Fila zostanie wypożyczony do Belgii

Jak poinformowało francuskie "L'Equipe", Karol Fila zostanie wypożyczony do końca sezonu do belgijskiego Zulte-Waregem. Nowy klub nie będzie miał opcji wykupu 24-latka. Polak w tym sezonie Ligue 1 zagrał tylko w dwóch spotkaniach RC Strasbourga, ale uzbierał w nich łącznie tylko 45 minut, na co składa się 27 minut przeciwko Rennes (1-3, 1 października) i 18 min z Lorient (1-1, 13 listopada).

Początek przygody Fili ze Strasbourgiem nie zwiastował większych problemów. Wystąpił w pierwszych czterech spotkaniach sezonu 2021/22, więc wydawało się, że jego aklimatyzacja w nowym klubie przebiega zgodnie z planem. Problemy zaczęły się później. W piątym spotkaniu z Olympique Lyon był zawieszony za żółte kartki, a po powrocie zagrał tylko 15 minut z FC Metz. Później doznał kontuzji przywodziciela i wypadł z gry na cztery mecze. Po powrocie do zdrowia Fila niemal całkowicie przestał pojawiać się na boisku. Z 10 następnych spotkań wystąpił w zaledwie czterech w ekipie prowadzonej przez Juliena Stephana.

Poza urazami przeszkadzała mu bariera językowa. Piłkarz opowiedział o tym w programie "Foot Truck" w lutym 2022 roku. - Trener powiedział, że chce ze mną porozmawiać i moją nauczycielką. Wyjaśniliśmy sobie pewne sprawy, że za mocno indywidualnie trenowałem i miałem z przywodzicielem problem. I on się mnie zapytał: "Czy coś rozumiem z odpraw?". A ja odpowiedziałem, że zupełnie nic nie rozumiem. I wróciłem po kontuzji. Sześć meczów i wszystkie na ławce, zero minut, czyli to chyba miało wpływ - powiedział Fila, który łącznie rozegrał dla Strasbourga 19 spotkań.

Nowy klub Karola Fili, podobnie jak Strasbourg, nie radzi sobie dobrze w tym sezonie. Zulte-Waregem zajmuje obecnie 16.miejsce w lidze belgijskiej (trzecie od końca) i na wiosnę walczyć będzie o utrzymanie w elicie. Z kolei RC Strasbourg zajmuje dokładnie tę samą pozycję we Francji i następny mecz zagra z FC Toulouse.