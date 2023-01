Hitowy transfer staje się faktem. Gwiazdor Interu podpisał kontrakt z gigantem

W ciągu ostatnich kilku miesięcy trwały rozmowy pomiędzy Milanem Skriniarem a Interem Mediolan ws. przedłużenia kontraktu. Dotychczasowa umowa jest ważna do końca czerwca 2023 roku, więc klub negocjował i liczył na to, że zatrzyma kolejną gwiazdę w zespole. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu Inter zdołał przedłużyć kontrakty z Marcelo Brozoviciem oraz Nicolo Barellą. Teraz wiele wskazuje na to, że Skriniar zdecyduje się postawić kolejny krok w karierze i jednak opuści San Siro.

PSG dopięło swego. Milan Skriniar odejdzie z Interu. Umowa już podpisana

Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio informuje, że Milan Skriniar zostanie nowym zawodnikiem Paris Saint-Germain. Słowacki obrońca podpisał już umowę z nowym pracodawcą, ważną od początku lipca. Teraz trwa walka o to, by sprowadzić Skriniara do Paryża jeszcze w styczniu. Zgodnie z informacjami Di Marzio pierwsza oferta PSG za niego wynosi 10 mln euro. Władze Interu Mediolan od razu ją odrzuciły licząc na to, że otrzymają za Skriniara co najmniej dwukrotność tej kwoty.

Wiele zatem wskazuje na to, że PSG dopnie swego po kilku miesiącach walki. Milan Skriniar mógł trafić do Francji już latem zeszłego roku, ale wtedy Inter Mediolan postawił weto, licząc na uzyskanie co najmniej 70 mln euro. Francuskie media podawały, że Skriniar zażądał od PSG zarobków na poziomie dziewięciu mln euro rocznie oraz 25 mln euro premii za podpisanie kontraktu. Jak Inter Mediolan chce zastąpić Milana Skriniara? Gianluca Di Marzio podaje, że na liście życzeń znajdują się Tiago Djalo z Lille oraz Victor Lindelof z Manchesteru United.

Do tej pory trener PSG, Christophe Galtier, nie chciał potwierdzić transferu Skriniara. - Czy przyjdzie tej zimy? Nie mogę ci powiedzieć. Czy przejdzie latem? Również nie mogę ci powiedzieć. Działacze pracują - mówił szkoleniowiec PSG.

Milan Skriniar trafił do Interu Mediolan w lipcu 2017 roku za 34 mln euro z Sampdorii. Od tej pory słowacki obrońca zagrał ponad 240 meczów dla Interu, w których zanotował jedenaście goli i pięć asyst oraz wygrał m.in. mistrzostwo Włoch czy dwa krajowe Superpuchary.