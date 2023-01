Miał być następcą Zielińskiego w Napoli. Objawienie MŚ w Katarze zmienia klub

Reprezentacja Maroka była zdecydowanie największą rewelacją mistrzostw świata w Katarze. Kadra prowadzona przez Walida Regraguiego zajęła czwarte miejsce, przegrywając mecz o trzecie miejsce z Chorwacją (1:2). W trakcie turnieju z dobrej strony pokazywał się m.in. Hakim Ziyech, Sofiane Boufal, Yassine Bounou czy Achraf Hakimi, ale zdecydowanie największą rewelacją był Azzedine Ounahi, który do tej pory występował we francuskim Angers.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzynówek wskazał wzór dla Santosa. "Szatnia była razem z nim"

Był objawieniem mundialu, teraz zmienia klub. Ounahi zostanie w Ligue 1

Azzedine Ounahi był przymierzany do transferu do wielu klubów po mistrzostwach świata. Marokański pomocnik znalazł się na liście życzeń FC Barcelony, Milanu, Interu Mediolan, Leicester City czy Paris Saint-Germain. Ostatnio na pole position wyszło Napoli, które chciało zapłacić około 15 mln euro. Lider ligi włoskiej widział w Ounahim potencjalnego następcę Piotra Zielińskiego, ale początkowo Angers żądało aż 45 mln euro, co byłoby wtedy absolutnym rekordem sprzedażowym w historii klubu.

Ostatecznie Azzedine Ounahi będzie kontynuował karierę w Ligue 1, a Angers i Olympique Marsylia zgodnie poinformowały o dojściu do porozumienia ws. transferu. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano podał, że marokański pomocnik będzie kosztował OM osiem mln euro plus dwa mln euro bonusów. Ounahi podpisze kontrakt do końca czerwca 2027 roku, a w sobotni wieczór obejrzy z trybun mecz Olympique Marsylii z AS Monaco. W niedzielę z kolei czekają go testy medyczne.

Azzedine Ounahi okazał się odpowiedzią Olympique Marsylii na fiasko związane z transferem Ivana Ilicia z Hellasu Verona. Serbski pomocnik zdecydował się pozostać w Serie A i ma w najbliższych dniach podpisać umowę z Torino. Azzedine Ounahi występował w barwach Angers w latach 2021-2023 i strzelił dwa gole oraz zaliczył dwie asysty w 48 oficjalnych meczach.