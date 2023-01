PSG szykuje szokujący transfer. Na ten kierunek niewielu by się zdecydowało

W sezonie 2021/22 PSG z łatwością zdobyło mistrzostwo Francji. Paryżanie wyprzedzili Olympique Marsylię aż o 15 punktów. W tym roku o zwycięstwo może być zdecydowanie trudniej. Choć na półmetku sezonu przewodzą stawce, to nad drugim RC Lens mają zaledwie trzy punkty przewagi. Wydaje się, że rywalizacja o miano najlepszej drużyny Francji będzie zacięta do samego końca. Zdają sobie z tego sprawę również władze PSG. Działacze planują dokonać wzmocnień tuż przed zamknięciem zimowego okna transferowego.

Jak donoszą dziennikarze "Relevo", w kręgu zainteresowania paryżan znalazł się Malcom. W przeszłości Brazylijczyk występował m.in. w FC Barcelonie, ale w jej barwach mocno rozczarował. W drużynie Katalończyków spędził niespełna 12 miesięcy i latem 2019 roku przeniósł się Zenita Sankt Petersburg. W rosyjskim klubie gra do dziś. Co więcej, w tym sezonie prezentuje znakomitą formę. Wystąpił w 23 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 15 bramek i zaliczył siedem asyst. Nic dziwnego, że wzbudził zainteresowanie europejskich klubów, w tym PSG.

Paryżanie poszukują następcy Pablo Sarabii, który przeniósł za pięć milionów euro do Wolverhampton. Priorytetem dla drużyny Christophe'a Galtiera było sprowadzenie Rayana Cherkiego, ale wydaje się, że Francuz pozostanie w Olympique Lyon do końca sezonu. W tej sytuacji to Malcom na największe szanse na dołączenie do PSG.

O zainteresowaniu paryżan opowiedział również Siergiej Siemak. - Mogę potwierdzić, że na ten moment nie dostaliśmy jeszcze oficjalnej oferty od PSG, ale wiem, że klub jest zainteresowany naszym piłkarzem. Rozmawiałem w tej sprawie również z Malcomem. Czekamy teraz na formalną propozycję. Jeśli takowa pojawi się w najbliższych dniach, to oczywiście ją rozważymy - podkreślił trener Zenitu Sankt Petersburg.

Kontrakt Brazylijczyka z rosyjskim klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 24 mln euro. Wiadomo jednak, że jeśli PSG zdecyduje się na transfer definitywny, to Zenit może żądać zdecydowanie wyższej kwoty. Francuzi mogą również wypożyczyć Brazylijczyka, co ograniczyłoby koszty.

O Malcomie wiele mówiło przed mistrzostwami świata w Katarze. On i jego kolega, Claudinho, który również gra dla Zenitu, byli poirytowani brakiem powołań do kadry Brazylii. W związku z tym postanowili ubiegać się o uzyskanie rosyjskiego obywatelstwa, co wzbudziło spore kontrowersje. Ostatecznie oboje wycofali się z pomysłu.