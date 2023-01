PSG wydało 300 mln euro. Piłkarze zachwyceni. "Perfekcyjne" [WIDEO]

Obecny ośrodek treningowy PSG Camp de Loges mieści się w miejscowości Saint-Germain-en-Laye, a jego ostatnia przebudowa miała miejsce w 2008 roku. Rozwój globalnej marki klubu skłonił władze do rozpoczęcia budowy nowego centrum szkoleniowego, w którym mają znaleźć się również pomieszczenia biurowe. Nowy kampus klubu w Poissy jest w budowie, a w miniony czwartek zwiedziły go gwiazdy pierwszego zespołu.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek zwrócił się do Marcina Najmana: Jesteś karykaturą sportowca... tak nisko jeszcze nie upadłem

Paris Saint-Germain inwestuje wielkie pieniądze. Centrum treningowe za około 300 milionów euro

Piłkarze pierwszej drużyny PSG odwiedzili nowe centrum treningowe w towarzystwie prezesa Nassera Al-Khelaifiego. Relacje w wydarzenia można zobaczyć w mediach społecznościowych klubu. Na jednym z materiałów wideo piłkarze opowiadają o wrażeniach z budowy nowych obiektów. "Perfekcyjne. Wszystko jest wspaniałe i piękne. Tego brakowało w Paryżu" - mówił Neymar.

Nic dziwnego, że centrum robi wrażenie na zawodnikach. Poza wieloma boiskami i rozległym terenem piłkarze mogli zobaczyć nowy klubowy budynek, który zaprojektował światowej sławy architekt Jean-Michel Wilmotte. To człowiek, który stworzył projekty m.in. Katedry Świętej Trójcy w Paryżu oraz Efemerycznego Wielkiego Pałacu na Polu Marsowym. Ponadto Nasser Al-Khelaifi pokazał zawodnikom pomieszczenia mieszkalne i centrum regeneracji. Jak dowiadujemy się ze strony klubu, każdy aspekt działania centrum ma wykorzystywać najnowsze technologie.

- Otwarcie kampusu PSG potwierdza nasze ambicje dotyczące przyszłości klubu. Chcieliśmy, aby był nowoczesny, na najwyższym poziomie profesjonalizmu. Koncentruje się na osiągach i doskonałości. Od jutra najlepsi zawodnicy będą trenować w najlepszych możliwych warunkach, żeby osiągać sukcesy przez lata - powiedział w rozmowie z zawodnikami prezes klubu. Z kolei kapitan zespołu Marquinhos dodał: - To pokazuje, że klub zmierza we właściwym kierunku i jest jak wielka rodzina. To daje nam pewności siebie, aby dawać z siebie wszystko.

Do sezonu 2023/24 piłkarze PSG będą przygotowywać się w nowym centrum treningowym. W styczniu 2024 roku dołączą do nich zespoły młodzieżowe.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

"El Parisien" informuje, że cała inwestycja ma kosztować około 300 milionów euro i przynieść korzyści nie tylko klubowi. Na funkcjonowaniu PSG zyskuje cały region Ile-de-France, do którego przybywają turyści oraz bogaci inwestorzy związani z klubem. Nowy ośrodek treningowy ma ściągnąć ich jeszcze więcej i stać się "motorem napędowym dla okolicy".