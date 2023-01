Igor Tudor stracił cierpliwość i wypalił. "Nie szanujecie"

- Nie szanujecie znaczenia meczu z Monaco. To wielkie spotkanie a jedyne, o czym mówicie to okienko transferowe i Puchar Francji - powiedział Igor Tudor na konferencji przed meczem z AS Monaco. Trenerowi Olympique'u Marsylia nie spodobało się, że dziennikarze pytają o niezwiązane z meczem sprawy.

