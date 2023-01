PSG spełni prośbę Mbappe? Mogą sprowadzić upragnionego napastnika

Francuski dziennik "L'Equipe" informował 21 stycznia, że Kylian Mbappe poprosił zarząd PSG o sprowadzenie nowego napastnika w związku z tym, że nikt z gwiazdorskiego trio Neymar-Messi-Mbappe nie chce grać na pozycji numer "9". Taką opcję jednak wykluczył trener Christophe Galtier. - Odkąd mam Neymara, Mbappe i Messiego, to nie chcę mieć takiego zawodnika w składzie. Nasza gra jest prowadzona po ziemi. Gramy dużo piłką. Jeśli dośrodkowujemy, to robimy to zazwyczaj przed pole karne. Nie ma potrzeby tego zmieniać - mówił trener PSG. Klub jednak zmienił zdanie?

PSG spełni prośbę Kyliana Mbappe? Mogą sprowadzić środkowego napastnika. Jeszcze zimą

"L'Equipe" i "RMC Sport" zgodnie informują, że zarząd Paris Saint-Germain może skłonić się do prośby Kyliana Mbappe i poszuka nowego napastnika. Niedawno z klubem rozstał się Hiszpan Pablo Sarabia, który odszedł za pięć mln euro do Wolverhampton. Priorytetem dla PSG ma być Rayan Cherki z Olympique Lyon, natomiast transfer w styczniu może okazać się nieco skomplikowany. PSG złożyło już pierwszą ofertę za Cherkiego, a dyrektor Luis Campos uznał go za jeden z największych talentów w tym pokoleniu.

Rayan Cherki zadebiutował w barwach Olympique'u Lyon 19 października 2019 roku w ligowym meczu z Dijon (0:0) i został jednym z najmłodszych debiutantów w barwach OL - w dniu rozgrywania meczu miał 16 lat, dwa miesiące i dwa dni. Umowa Cherkiego z OL jest ważna do końca czerwca 2024 roku. Chęć zatrzymania wychowanka wyraził Jean-Michel Aulas, prezes OL. "Rayan to wychowanek klubu i część naszego projektu. Dzięki niemu jesteśmy dumni z naszej akademii. Posiadanie go w Lyonie jest dla nas ważniejsze, niż wszystko inne" - napisał na Twitterze.

Rayan Cherki zagrał w osiemnastu meczach tego sezonu, w których zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Do momentu zwolnienia Petera Bosza Francuz nie otrzymywał wielu szans do gry od pierwszej minuty. To zmieniło się po zatrudnieniu Laurenta Blanca, który postawił na Cherkiego od momentu mundialowej przerwy - wtedy zagrał pięć z sześciu meczów w podstawowym składzie. Olympique Lyon zajmuje dziewiąte miejsce z 25 punktami i traci aż 22 punkty do prowadzącego PSG.