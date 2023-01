Frankowski w jednej drużynie z Messim. Polak robi furorę we Francji

Frankowski przeniósł się do Francji w sierpniu 2021 roku, kiedy za 2 miliony euro RC Lens wykupiło go z Chicago Fire. Już na początku przygody z francuskim klubem 27-latek wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i aktualnie trudno sobie wyobrazić, że Franck Haise mógłby go posadzić na ławce rezerwowych. Reprezentant Polski w ostatnich miesiącach kilkukrotnie znajdował się w "11" kolejki Ligue 1, jednak teraz został wyróżniony jeszcze bardziej.

Przemysław Frankowski w najlepszej jedenastce rundy jesiennej Ligue 1

Największy francuski dziennik "L'Equipe" postanowił docenić ostatnie miesiące gry reprezentanta Polski na boiskach Ligue 1. Frankowski został wybrany do najlepszej "11" całej rundy jesiennej. Były piłkarz Lechii Gdańsk znalazł się w składzie razem z m.in. Leo Messim, Neymarem, czy Marco Verrattim. Zestawienie tworzą wyłącznie reprezentanci czterech klubów: PSG, Lens, Lille oraz Olympique'u Marsylii.

Uczestnik zakończonych w ubiegłym miesiącu mistrzostw świata w Katarze zakończył rundę jesienną ze średnią ocen 5,94. Jest to przedostatnia nota z całej "11". Dla porównania Messi miał 6,73, a Neymar 6,67.

Najlepsza jedenastka L'Equipe:

Bramkarz: Brice Samba (Lens) - śr. ocen 6,26

Brice Samba (Lens) - śr. ocen 6,26 Obrońcy: Przemysław Frankowski (Lens) - 5,94, Chancel Mbemba (Marsylia) - 5,95, Kevin Danso (Lens) - 5,95, Ismaily (Lille) - 5,73

Chancel Mbemba (Marsylia) - 5,95, Kevin Danso (Lens) - 5,95, Ismaily (Lille) - 5,73 Pomocnicy: Marco Verratti (PSG) - 6,19, Salis Abdul Samed (Lens) - 6,00, Remy Cabella (Lille) - 6,25, Leo Messi (PSG) - 6,73, Neymar (PSG) - 6,67

Marco Verratti (PSG) - 6,19, Salis Abdul Samed (Lens) - 6,00, Remy Cabella (Lille) - 6,25, Leo Messi (PSG) - 6,73, Neymar (PSG) - 6,67 Napastnik: Jonathan David (Lille) - 5,89

Lens zajmuje aktualnie drugą pozycję w tabeli francuskiej pierwszej ligi z dorobkiem 44 punktów. Na fotelu lidera niezmiennie pozostaje Paris Saint-Germain (47 pkt). Na trzecim miejscu znajduje się Olympique Marsylia (42 pkt). W najbliższym spotkaniu 20. kolejki Ligue 1 zespół Frankowskiego zagra na wyjeździe z Troyes. Mecz odbędzie się w sobotę, 28 stycznia o godzinie 17.