Kylian Mbappe miał prośbę do PSG. A klub zapalił czerwone światło

Paris Saint-Germain nominalnie preferuje ustawienie z trzema wysuniętymi napastnikami. Ma z tym jednak problem, ponieważ żaden z gwiazdorskiego trio Neymar-Messi-Mbappe nie chce występować na pozycji "numer 9". Okazuje się, że nie tak dawno najmłodszy z piłkarzy zaproponował zarządowi PSG ściągnięcie nowego napastnika.

Kylian Mbappe chciał nowego napastnika w PSG. Galtier stanowczo odmówił

Jak poinformował francuski dziennik "L'Equipe", PSG rozglądało się w ostatnim czasie za potencjalnymi wzmocnieniami linii ataku. Paryżanie mają w zastępstwie jedynie, wypożyczonego z Reims, Hugo Ekitike, dlatego chcieli zwiększyć rywalizację w ofensywie. Działania zmotywował wspomniany Mbappe, który chciałby być wspierany przez tego typu piłkarza.

Plany 24-latka zrujnował jednak szkoleniowiec PSG Christophe Galtier. Podczas konferencji prasowej przed meczem 1/16 finału Pucharu Francji trener opowiedział o argumentach PSG na pozycji "numer 9." - Odkąd mam Neymara, Mbappe i Messiego, to nie chcę mieć takiego zawodnika w składzie. Nasza gra jest prowadzona po ziemi. Gramy dużo piłką. Jeśli dośrodkowujemy, to robimy to zazwyczaj przed pole karne. Każdy ma jasno określone zadania i obszary gry, dlatego nie ma potrzeby tego zmieniać - powiedział.

Paris Saint-Germain jest aktualnie liderem francuskiej Ligue 1 z dorobkiem 47 punktów. Na drugim miejscu znajduje się Lens (44 pkt), a na trzecim Olympique Marsylia (42 pkt). Następny mecz piłkarze Christophe Galtiera rozegrają w najbliższy poniedziałek (24 stycznia), kiedy w 1/16 finału Pucharu Francji zmierzą się z Pays de Cassel.