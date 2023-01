Ronaldo kontra Messi. Wielki hit już dziś. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Pod koniec 2022 roku Cristiano Ronaldo jako wolny zawodnik podpisał kontrakt z saudyjskim Al-Nassr. To dla niego pierwszy w karierze klub spoza Europy. W Arabii będzie otrzymywał rekordowe w historii piłki nożnej zarobki, wynoszące 200 milionów euro za sezon.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto selekcjonerem reprezentacji? "Chcemy się połechtać, że rozmawiamy z Gerrardem"

Cristiano Ronaldo szykuje się do debiutu w Arabii Saudyjskiej. Pierwszym rywalem PSG z Leo Messim w składzie

Od kiedy Ronaldo został zaprezentowany jako zawodnik Al-Nassr, jego zespół rozegrał dwa spotkania ligowe. Nie mógł on w nich wystąpić z powodu dwumeczowej dyskwalifikacji, jaką nałożyła na niego angielska federacja jeszcze za czasów występów w Manchesterze United.

Teraz po raz pierwszy zagra na saudyjskich boiskach, będzie to miało miejsce w towarzyskim meczu Riyadh Super Cup. Wystąpi on w drużynie Rijad XI, złożonej z zawodników czołowych saudyjskich klubów - Al-Nassr oraz Al-Hilal. Wiadomo już, że 37-latek założy na to spotkanie opaskę kapitańską.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Rywalem Rijad XI będzie PSG, czyli obecna drużyna Leo Messiego. Obaj piłkarze przez lata rywalizowali na europejskich boiskach, a teraz spotkają się w jednym z ostatnich bezpośrednich meczów w karierze. Ponadto we francuskim zespole mają zagrać Kylian Mbappe czy Neymar. Spotkanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym szerzej pisaliśmy ->>> TUTAJ.

PSG kontra Rijad XI, czyli Leo Messi kontra Cristiano Ronaldo. Gdzie oglądać mecz? Stream online

Spotkanie PSG z Rijad XI zostanie rozegrane w czwartek 19 stycznia o godzinie 18 czasu polskiego. Transmisję będzie można obejrzeć w internecie na kanale PSG na Twitchu (bezpłatnie), w PSG TV (koszt dostępu 2 euro), a także na koncie PSG na Facebooku (koszt dostępu 2 dolary).