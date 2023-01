Kuriozalna bramka w Ligue 1. To trzeba zobaczyć. "Ministerstwo głupich kroków" [WIDEO]

Takie obrazki nie zdarzają się często na stadionach. Zespół znajdujący się w strefie spadkowej zdobywający kuriozalnego gola w starciu z wyżej notowanym rywalem i to jeszcze przy prowadzeniu 1:0? Wydawać mogłoby się, że jest to możliwe tylko w ekstraklasie. Jak się okazuje, francuska Ligue 1 też potrafi zaskakiwać. A ta akcja to prawdziwy hit.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Stoch ocenia: Było super, magicznie. Bardzo czekałem

Ligue 1: Komediowy gol w meczu RC Strasbourg - Olympqiue Lyon. "Ministerstwo głupich kroków"

Była 32. minuta meczu Strasbourga z Olympique'em Lyon. Na tablicy wyników widniał rezultat 1:0 dla Strasbourga. Chwilę później było już 2:0, choć bramka padła w bardzo kuriozalnych okolicznościach. "Ministerstwo głupich kroków" - tak sytuację komentowali dziennikarze Eleven Sports, nawiązując do słynnego skeczu Monty Pythona.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

Zawodnik Strasbourga Kevin Gameiro otrzymał podanie na wolne pole i wyszedł na sytuację sam na sam z bramkarzem Lyonu, Anthony'm Lopesem. Napastnik oddał strzał z odległości około dziesięciu metrów i kiedy wydawało się, że wpadnie on do siatki, jeden z obrońców Lyonu w ostatniej chwili na wślizgu zablokował strzał niemal na linii bramkowej. Piłka trafiła wprost pod nogi jego rywala Habiba Diallo, który chciał uderzyć na pustą bramkę...jednak się poślizgnął.

Transfer za 110 mln euro jeszcze tej zimy? Za mniej sprzedać nie chcą

Futbolówka znów trafiła w jednego z obrońców i...znów niefortunnie spadła pod nogi Diallo. Ten kolanem wpakował piłkę do siatki, ta minimalnie minęła linię bramkową, a po chwili znów została wybita przez jednego z graczy i zahaczyła jeszcze o słupek. Sędzia ostatecznie wskazał na środek boiska, a bramka została uznana. I rzeczywiście, jak widać na powtórkach, była zdobyta prawidłowo.

Wyjaśnia się przyszłość Leo Messiego. "Zawarto porozumienie"

- Kuriozalny gol stał się faktem. Spojrzał jeszcze na sędziego asystenta, nie był pewien czy w tej całej plątaninie piłka przekroczyła linię bramkową - mówili komentatorzy. Podkreślili też, że niezależnie od tego, czy w tej akcji padłby gol, czy nie, można byłoby mówić o kuriozum. Ostatecznie mecz zakończył się wyjazdową wygraną Strasbourgu 1:2.