Dobre wieści dla kibiców PSG. Dwaj kluczowi piłkarze wrócili do treningów

Kylian Mbappe zaliczył znakomity występ na mistrzostwach świata w Katarze. Zagrał we wszystkich siedmiu spotkaniach reprezentacji Francji, w których zdobył osiem bramek, z czego trzy w finale z Argentyną. Mimo zmęczenia napastnik bardzo szybko wrócił do treningów z PSG. Wystąpił w meczu ze Strasburgiem (2:1) i RC Lens (1:3), ale nie był w stanie zdobyć gola. W związku z tym Christophe Galtier wysłał Mbappe na przymusowy urlop. Czas na regenerację otrzymał również Achraf Hakimi, który podobnie jak Francuz, szybko wrócił do treningów po mundialu.

Koniec urlopu Kyliana Mbappe i Achrafa Hakimiego. Piłkarze wrócili już do treningów z drużyną

Zgodnie z decyzją trenera, Mbappe i Hakimi opuścili mecz 1/32 finału Pucharu Francji, który odbył się 6 stycznia. W nim PSG bez większych problemów pokonało 3:1 Chateauroux. Piłkarze nie wystąpili także w spotkaniu ligowym z Angers. Mimo braku dwóch kluczowych graczy paryżanie triumfowali 2:0 i umocnili się na pozycji lidera. Ich przewaga nad drugim RC Lens wynosi już sześć punktów.

Okazuje się jednak, że urlop Mbappe i Hakimiego dobiegł końca. Jak poinformował dziennik "Le Figaro", zawodnicy wrócili już do treningów z drużyną. Dołączyli do kolegów z PSG podczas czwartkowych zajęć. Niewykluczone, że zarówno Francuz, jak i Marokańczyk pojawią się na boisku już w najbliższą niedzielę 15 stycznia. Tego dnia paryżanie zmierzą się ze Stade Rennais. Ich rywal zajmuje aktualnie czwarte miejsce w tabeli, dlatego kibice spodziewają się, że nie będzie to łatwy mecz. Tym bardziej cieszy ich powrót do gry dwóch kluczowych piłkarzy.

Mbappe i Hakimi aktywnie spędzali czas na urlopie. 4 stycznia piłkarze pojawili się w nowojorskiej Barclays Center, by na żywo obejrzeć mecz NBA. Zmierzyły się w nim drużyny Brooklyn Nets i San Antonio Spurs (139:103) z Jeremy'm Sochanem w składzie. Atmosfera była niesamowita, ale Mbappe humor popsuli argentyńscy kibice. Gdy dowiedzieli się, że w hali obecny jest Francuz, zaczęli głośno śpiewać w jego kierunku piosenkę "Muchachos" - utwór, który stał się hymnem drużyny Lionela Scaloniego podczas mundialu w Katarze.

Kylian Mbappe imponował nie tylko na mistrzostwach świata, ale i w klubie. W tym sezonie rozegrał 27 spotkań, w których zdobył 22 bramki i zaliczył pięć asyst. Dobrze spisuje się również Achraf Hakimi. Marokańczyk wystąpił w 23 meczach, strzelając trzy gole i notując tyle samo asyst.