Pokazali prawdę o finansach PSG. Szok. Oto cena "sukcesu"

Paris Saint-Germain osiągnęło historyczny wynik wydatków opiewający na kwotę 700 milionów euro. Straty we francuskim klubie to 369 milionów. Co dalej z francuskim klubem? Czy UEFA w końcu przyjrzy się katarskim inwestorom?

3 Fot. Thibault Camus / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl