Jest decyzja ws. Leo Messiego. PSG ogłasza. Powtórki nie będzie

- Czy kibice na Parc des Princes zgotują mu specjalne powitanie? Nie wiem, zobaczymy, gdy pierwszy raz po mundialu znajdzie się w kadrze. Ale nie sądzę, by Leo Messi oczekiwał czegoś szczególnego. Jest mistrzem świata i wielkim piłkarzem. To już jest powód do świętowania. Mamy wielkie szczęście, że Messi jest naszym zawodnikiem - powiedział trener Paris Saint-Germain, Christophe Galtier.

Francuz w rtm sposób odpowiedział na pytanie o specjalne powitanie Lionela Messiego, który niespełna miesiąc temu zdobył z reprezentacją Argentyny mistrzostwo świata. Chociaż najlepszy piłkarz świata od zeszłego tygodnia trenuje z całą drużyną, to jeszcze nie zagrał dla klubu po mundialu.

Okazja ta nastąpi w środę, kiedy PSG podejmie Angers w Ligue 1. Będzie to pierwszy mecz mistrzów Francji na własnym stadionie w 2023 r. i pierwszy po MŚ, w którym będzie mógł zagrać Messi. I wiadomo już, że klub nie zgotuje swojej gwieździe szczególnego powitania.

Nie będzie szczególnego powitania Messiego

W Paryżu uznano, że wystarczającym uznaniem Messiego było powitanie go na pierwszym treningu po mundialu. Wtedy zawodnik został uhonorowany szpalerem, brawami i specjalną kopią pucharu za mistrzostwo świata. Powtórki na Parc des Princes nie będzie.

Jak poinformował dziennik "Le Parisien", powodów takiej decyzji jest kilka. Przede wszystkim szczególnej celebry miał nie chcieć sam Messi. Poza tym w klubie uznano, że od finału MŚ minęło już wystarczająco dużo czasu.

Finału, po którym pozostał niesmak związany z innym zawodnikiem PSG. Bramkarz Argentyny - Emiliano Martinez - celebrując triumf, szydził z napastnika mistrzów Francji i tamtejszej kadry - Kyliana Mbappe. W PSG uznano, że kolejna impreza dla Messiego mogłaby doprowadzić do niepotrzebnych nieporozumień w Mbappe w tle.

- Nie mam wątpliwości, że Messi zostanie odpowiednio powitany. I nie chodzi mi tylko o to, że osiągnął upragniony cel. Musimy pamiętać, co on robi dla klubu, odkąd do niego trafił. To wielki zawodnik, który na pewno zostanie dobrze przyjęty z powrotem - mówił Galtier.

Mecz PSG - Angers w środę o 21:00.