Trener zabrał głos ws. transferu Messiego. "Ciężko pracujemy, by sprowadzić go do klubu"

Leo Messi imponuje formą w ostatnich tygodniach. Poprowadził reprezentację Argentyny do pierwszego od 1986 r. mistrzostwa świata. W Katarze strzelił siedem goli i miał trzy asysty. Został wybrany najlepszym piłkarzem turnieju. Dodatkowo 35-latek błyszczy w PSG. Jego kontrakt z francuskim klubem wygasa w czerwcu 2023 roku, a po zawodnika ustawia się kolejka chętnych. Wśród nich jest Inter Miami, który nadal marzy o sprowadzeniu mistrza świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie finału mundialu przywitani na lotnisku

Inter Miami nie ustępuje. Chcą złożyć propozycję współpracy Messiemu

Głos w sprawie transferu Argentyńczyka na Florydę zabrał Phil Neville, trener Interu Miami. Szkoleniowiec podkreślił, że klub najprawdopodobniej złoży ofertę Messiemu, ale sprowadzenie go do drużyny będzie trudne i to z kilku powodów.

- Dla nas sytuacja się nie zmieniła. Nadal myślimy o pozyskaniu Messiego, ale to nie będzie takie proste. Każda umowa dotycząca DP (designated player, czyli piłkarz zakontraktowany poza limitem wynagrodzeń - przyp. red.) na wysokim poziomie, jest skomplikowana i wymaga czasu. Jednak jednego możecie być pewni. Pracujemy ciężko każdego dnia, w każdej sekundzie, by sprowadzić do klubu najlepszych zawodników. Oczywiście Messi jest jednym z nich - podkreślił były gracz Manchesteru United.

Marcin Bułka ma nowego trenera. Władze nie zdzierżyły porażki z trzecioligowcem

O planach klubu z Florydy opowiedział również Gregore, kapitan Interu. Brazylijczyk potwierdził, że działacze pracują nas transferem, a on sam jest podekscytowany perspektywą współpracy z Messim. - To się może zdarzyć. Jeśli Messi do nas dołączy, to będę bardzo szczęśliwy. Wyobrażam sobie już, jak razem zdobywamy punkty dla drużyny, bo kto zabroni mi wysnuwać takie plany? - powiedział Gregore.

Klub Davida Beckhama już od wielu tygodni deklaruje chęć zakontraktowania napastnika. Niektórzy dziennikarze informowali nawet, że Argentyńczyk porozumiał się z Amerykanami i latem wyjedzie do MLS. Inni przekonywali, że piłkarz negocjuje powrót do FC Barcelony.

Jeszcze inne informacje przedstawił Fabrizio Romano. Zdaniem włoskiego dziennikarza, Messi dogadał się z PSG i zostanie we Francji na kolejny sezon. Nie jest to jednak wiadomość oficjalna, dlatego cały czas nadzieje na sprowadzenie Argentyńczyka ma Inter Miami. O tym, gdzie ostatecznie trafi Messi, przekonamy się w najbliższych tygodniach.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Iskrzy we Francji. Prezes związku uderzył w Zidane'a. Odpowiedź Mbappe

Argentyńczyk znakomicie radzi sobie w tym sezonie. Rozegrał 19 spotkań w barwach PSG, w których zdobył 12 bramek i zaliczył 14 asyst. Niewątpliwie przyczynił się do prowadzenia paryżan w tabeli Ligue 1. W kolejnym spotkaniu mistrzowie Francji zmierzą się z Angers. Mecz zaplanowano na 11 stycznia na godzinę 21:00.