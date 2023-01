Marcin Bułka ma nowego trenera. Władze nie zdzierżyły porażki z trzecioligowcem

Lucien Favre został zwolniony ze stanowiska trenera OGC Nice - zespołu, w którym występuje na co dzień Marcin Bułka. Zastąpił go dotychczasowy trener rezerw Didier Digard. Powodem zwolnienia były słabe wyniki drużyny. Cierpliwość władz klubu do znanego szkoleniowca się wyczerpała.

3 Fot. Daniel Cole / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl