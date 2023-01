Będzie wielki powrót? Dawny klub zgłasza się po gwiazdora PSG

Sergio Ramos dołączył do Paris Saint-Germain w lipcu 2021 roku, gdy wygasła jego umowa z Realem Madryt. Piłkarz nie chciał podobno opuszczać hiszpańskiej stolicy, ale został do tego poniekąd zmuszony. Real nie był skłonny zagwarantować mu długoterminowej umowy, biorąc pod uwagę jego wiek. Przeprowadzka do innej ligi wyszła weteranowi jednak na dobre.

REKLAMA

Zobacz wideo Powrót Króla! Tak powitany został Messi na treningu PSG

Sergio Ramos po sezonie wróci do La Liga? Sevilla jest zainteresowana sprowadzeniem swojego wychowanka

Choć początkowo Ramos opuszczał wiele spotkań PSG, głównie z powodu problemów zdrowotnych, w tym sezonie jest jednym z podstawowych piłkarzy u Christophe Galtiera. Rozegrał jak dotąd 15 spotkań w Ligue 1 i 6 w Lidze Mistrzów. Pomógł także w wywalczeniu Superpucharu Francji w starciu z Nantes (4:0). Jego umowa z PSG dobiega jednak końca już po sezonie i nic nie wskazuje na to, by miała zostać przedłużona.

Włosi zachwyceni Polakiem. Rozbłysnął. "Talent, który oczarował"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Dla władz francuskiego giganta priorytetem jest zatrzymanie w drużynie Leo Messiego. Ramos najprawdopodobniej dostanie wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Długo na bezrobociu nie będzie, gdyż już od kilku dni pojawiają się doniesienia, że bardzo chętnie "przygarnie" go Al-Nassr. Saudyjczycy po przyjściu Cristiano Ronaldo, chcą ściągnąć jeszcze kilka gwiazd z Europy, by ich drużyna wyglądała okazale, a największy gwiazdor był zadowolony. Transfer wieloletniego kolegi z Realu Madryt ma w tym pomóc.

Jak jednak podaje portal Fichajes.net, Ramos może zdecydować się obrać zupełnie inny kierunek i zaliczyć wielki powrót do La Liga. Zainteresowana jego pozyskaniem jest podobno Sevilla, a więc klub, w którym zaczynał wielką karierę i wypromował się do transferu do Realu Madryt w 2005 roku. By Ramos mógł dołączyć do dawnego zespołu, musi zostać spełniony jednak jeden niezwykle istotny warunek.

Piłkarz musiałby zgodzić się na znaczną obniżkę wynagrodzenia. Andaluzyjczycy nie władają tak ogromnym budżetem, jak PSG, czy Al-Nassr. Mają szansę na zakontraktowanie Ramosa, ale muszą liczyć, że nadal będzie chciał on grać w Europie i przedłoży względy sportowe, nad wypłatę. O to może być jednak trudno. W Paryżu zarabia podobno ponad 10 milionów euro za sezon.

Ramos na pewno zwróci też uwagę na sytuację sportową Sevilli. W tym sezonie drużyna kompletnie rozczarowuje. Z 15 meczów La Liga, wygrała zaledwie dwa. Zanotowała aż sześć remisów i siedem porażek. Z 12 punktami otwiera strefę spadkową. Jeśli spadnie z ligi, będzie mogła zapomnieć o sprowadzeniu swojego słynnego wychowanka.

Gwiazdę BVB znów przerosło życie. Z pomocą przyszła mama