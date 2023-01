Messi wrócił do PSG. Dostał to, na co zasłużył [WIDEO]

Leo Messi po ponad trzech tygodniach wrócił do treningów z PSG. Argentyńczyk w ostatnim czasie przebywał na zasłużonych wakacjach po mistrzostwach świata w Katarze, na których sięgnął po upragniony Puchar Świata FIFA. Do tego został najlepszym zawodnikiem turnieju. Strzelił w mim osiem goli i zanotował trzy asysty. Wysoką formę będzie chciał z pewnością przełożyć na występy w barwach klubowych.

Messi gotowy do gry. PSG przygotowało specjalne powitanie

Zanim zaczął się trening z udziałem Leo Messiego, PSG przygotowało dla niego spektakularne wręcz wejście. Koledzy z zespołu i członkowie sztabu szkoleniowego utworzyli szpaler, którym Messi wszedł na boisko, a na jego końcu czekała na niego nagroda. Na jego twarzy było widać uśmiech i jak przyznał, humor mu dopisuje przez cały czas.

- Czuję się kapitalnie i super, że wróciłem. Koledzy i trenerzy pięknie mnie przywitali, to bardzo było miłe - powiedział Messi po tej małej uroczystości na treningu mistrzów Francji. Wyraził także gotowość do gry: - Jestem zadowolony i gotowy na nadchodzące wyzwania. Na urlopie wpadło mi kilka dni laby, ale powolutku łapię rytm i szlifuję formę. Trenuję już normalnie z ekipą i jestem do dyspozycji trenera, jeśli uzna, żebym pojawił się na murawie.

Materiał wideo z powitania Leo Messiego obejrzycie poniżej:

Pierwsze minuty po powrocie Messi mógłby otrzymać w piątkowym meczu Pucharu Francji z Chateauroux. Jeśli jednak Christophe Galtier uzna, że 35-latek nie ma jeszcze odpowiedniego rytmu do gry, to na pewno będzie już gotowy na kolejne spotkanie ligowe, które zostanie rozegrane 11 stycznia z Angers. A to wszystko w momencie, gdy PSG przegrało ostatnie spotkanie z RC Lens 1:3 i ich przewaga w tabeli stopniała do czterech punktów.

W obecnym sezonie Leo Messi rozegrał 19 spotkań w barwach PSG, w których strzelił 12 bramek i zanotował 14 asyst.