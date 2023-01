Tak Ethan Mbappe zareagował na powrót Messiego. Wzrok "spod byka"

Argentyńczyk dał swojej ojczyźnie triumf na mundialu, na który czekała 36 lat. To trzeci złoty medal w ich historii. W finale po rzutach karnych pokonali reprezentację Francji, którą na swoich barkach ciągnął Kylian Mbappe. Klubowy kolega Messiego zdobył w tym spotkaniu hat-tricka i pewnie wykonał swoją jedenastkę w serii decydującej o końcowym rozstrzygnięciu, ale nie doprowadziło to "Trójkolorowych" do obrony tytułu.

REKLAMA

Zobacz wideo Mecz Francja-Argentyna elektryzował kibiców. "Mógł się różnie potoczyć"

Reakcja Mbappe na powrót Messiego

24-latek, w przeciwieństwie do Argentyńczyka, nie zdecydował się na urlop od razu po mundialu. Na kilka dni odpoczynku zdecydował się teraz - momencie, gdy Messi wraca już do treningów. Kylian Mbappe, który przebywa w Stanach Zjednoczonych, zabrakło więc na powitaniu świeżo upieczonego mistrza świata przez kolegów z drużyny.

Polski kandydat na selekcjonera budzi wątpliwości. "Pijane dzieci we mgle"

Był za to jego młodszy brat, Ethan. 16-latek od kilku lat trenuje w akademii PSG i w środę był obecny na treningu pierwszej drużyny. Powrót Leo Messiego nie wzbudził w nim jednak takiego entuzjazmu jak wśród reszty. Kamery ukazały jego mało zadowolony wyraz twarzy i wzrok w kierunku Argentyńczyka, który odebrał jego bratu oraz ojczyźnie puchar świata.

Ethan Mbappe na co dzień występuje w ekipie U-19 klubu ze stolicy Francji, więc ma okazje grać w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. W pięciu meczach zanotował dwie asysty. Jest środkowym pomocnikiem.