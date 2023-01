Wybrano najlepszego sportowca Francji. Finał MŚ nie wystarczył Mbappe

We wtorek 3 stycznia 2023 roku poznaliśmy wyniku plebiscytu na sportowca roku we Francji. Jednym z głównych faworytów do triumfu był Kylian Mbappe, który poza świetną formą w PSG wyraźnie pomógł francuskiej kadrze dojść do finału mistrzostw świata w Katarze. Pomimo wielu starań wybrano kogoś innego i trudno mówić o zaskoczeniu.

Karim Benzema wyprzedził Kyliana Mbappe

Plebiscyt organizowany przez UJSF, czyli francuskie stowarzyszenie zrzeszające ok. 3 tysiące dziennikarzy za rok 2022 wygrał Karim Benzema (głosowanie trwało od 24 listopada do 31 grudnia ubiegłego roku). Napastnik Realu Madryt wyprzedził konkurencję, pomimo że ominął katarski mundial przez kontuzję. Francuz w zeszłym roku zdobył również Złotą Piłkę, która była nagrodą za triumfy z hiszpańskim klubem w Lidze Mistrzów oraz La Liga.

35-latek jednak w tym sezonie nie imponuje formą tak bardzo, jak wiosną. Powoli goni Roberta Lewandowskiego w walce o tytuł króla strzelców ligi hiszpańskiej. W 15. kolejce powiększył dorobek strzelecki o dwie bramki dla Realu Madryt w meczu z Realem Valladolid (2:0) i obecnie ma na koncie siedem trafień.

Wśród kobiet wygrała 29-letnia Caroline Garcia. Francuzka zaliczyła ogromny skok sportowy i w ciągu ubiegłego roku awansowała z 75. miejsca w rankingu światowym na czwarte, wygrywając m.in. turniej WTA 1000 w Cincinnati i turniej Masters w Fort Worth. Drużyną roku została wybrana reprezentacja rugby, trenerem roku ich selekcjoner Fabien Galthie, a odkryciem zdaniem dziennikarzy był koszykarz Victor Wembanyama. Sportowcem z niepełnosprawnościami wybrany został Arthur Bauchet.

UJSF powstał 18 stycznia 1958 roku podczas zgromadzenia założycielskiego w paryskim lokalu, który miał swoją sławę przed ustawą Marthe Richard pod nazwą "Raz-Dwa-Dwa". Tytuł Związek francuskich dziennikarzy sportowych" został przyjęty z powodu połączenia, przy tej okazji, Związku Prasy Sportowej i Turystyki z Krajowym Związkiem Dziennikarzy Sportowych. W 2008 roku, podczas Kongresu Paryskiego, z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania, USJSF przekształciło się w UJSF (Związek Dziennikarzy Sportowych we Francji). Obecnie UJSF liczy 3100 członków, wszystkich zawodowych dziennikarzy, podzielonych na 18 sekcji regionalnych.