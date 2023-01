Frankowski dał popis przeciwko PSG. Francuzi pod wrażeniem Polaka

- Poprawne wymówienie jego pełnego imienia i nazwiska zajmuje nam więcej czasu niż jemu otwarcie wyniku meczu - piały z zachwytu nad występem Przemysława Frankowskiego francuskie media. Polak strzelił gola PSG, a jego RC Lens wygrało w hicie kolejki Ligue 1 aż 3:1. Teraz został dodatkowo doceniony przez słynny francuski magazyn.

Przemysław Frankowski w "11" kolejki Ligue 1

W 17. kolejce Ligue 1 doszło do arcyważnego spotkania. W Nowy Rok RC Lens na własnym stadionie podjęło Paris Saint-Germain. Było to starcie wicelidera z liderem rozgrywek. Sensacyjnie wygrali gospodarze, którzy niemal w pełni zdominowali gości ze stolicy Francji. Duża zasługa w tym reprezentanta Polski, który wyszedł w podstawowym składzie. Przemysław Frankowski popisał się nie tylko trafieniem, które otworzyło wynik, ale przez całe spotkanie dzielnie spisywał się w defensywie i potrafił skutecznie podłączyć się do ataku.

Doskonałą postawę Polaka docenił dziennik "L'Equipe", który wystawił Polakowi notę "8" (w skali 1-10) i umieścił w "11" kolejki Ligue 1 obok czterech innych graczy RC Lens. Były gracz Chicago Fire czy Jagiellonii Białystok został jednym z 6 najwyżej ocenionych zawodników.

"11" 17. kolejki Ligue 1 wg "L'Equipe": Samba (RC Lens); Frankowski (RC Lens), Danso (RC Lens), Djalo (LOSC Lille), Haidara (RC Lens); Dejaegere (FC Toulouse), Chavalerin (ESTAC Troyes); Bourigeaud (Stade Rennais), Le Fee (Lorient), Golovin (AS Monaco) i Openda (RC Lens).

W 5. minucie meczu posłana została długa piłka na lewe skrzydło do Massadio Haidary, ten z pierwszej piłki próbował dośrodkowywać, bądź lobować i zrobił to w taki sposób, że zmusił do interwencji Gianlugiego Donnarummę, stojącego tego dnia między słupkami PSG. Włoch nie spisał się najlepiej i odbił piłkę prosto na piąty metr pod nogi Przemysława Frankowskiego. Polak w zasadzie dopełnił tylko formalności i wpakował ją do siatki, dając błyskawiczne prowadzenie ekipie RC Lens prowadzonej przez Francka Haise. Było to pierwsze trafienie 27-latka w tym sezonie.

Po niedzielnej porażce PSG pozostaje liderem francuskich rozgrywek, ale ich przewaga nad RC Lens wynosi już tylko cztery punkty. Kolejne spotkania obie drużyny rozegrają 11 stycznia. PSG podejmie wtedy Anges na swoim obiekcie, a drużyna Przemysława Frankowskiego zagra na wyjeździe ze Strasbourgiem Karola Fili.