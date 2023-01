Przemysław Frankowski z golem przeciwko PSG. Potrzebował pięciu minut [WIDEO]

W 17. kolejce przyszedł czas na hit rozrywek francuskiej Ligue 1. W Nowy Rok RC Lens podjęło na swoim obiekcie Paris Saint-Germain w starciu wicelidera z liderem rozgrywek. Obie ekipy przed tym meczem dzieliło siedem punktów w tabeli. Klasycznie już w pierwszym składzie gospodarzy wybiegł Przemysław Frankowski, który jest nieodzownym elementem swojej drużyny od przejścia do niej latem 2021 roku. Przed tym spotkaniem Polak miał na koncie "tylko" dwie asysty w lidze francuskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Dariusz Szpakowski o polskiej piłce. "Skończmy z tym polskim piekiełkiem"

Przemysław Frankowski przełamał się z PSG

Lepszego momentu na przełamanie Frankowski nie mógł sobie wymarzyć, niż przeciwko wielkiemu PSG z Kylianem Mbappe czy Sergio Ramosem w składzie. W 5. minucie spotkania została posłana długa piłka na lewe skrzydło Massadio Haidary, ten z pierwszej piłki próbował dośrodkowywać, bądź lobować i zrobił to w taki sposób, że zmusił do interwencji Gianlugiego Donnarummę. Włoch jednak odbił piłkę w taki sposób, że ta spadła na piąty metr prosto pod nogi Przemysława Frankowskiego, który wpakował ją do siatki i dał błyskawiczne prowadzenie drużynie Francka Haise.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Na stadionie RC Lens oglądaliśmy żywe, emocjonujący spotkanie, bo już trzy minuty później do wyrównania doprowadził Hugo Ekitike. Jednak gospodarze ponownie wyszli na prowadzenie w 28. minucie za sprawą Loisa Opendy. W drugiej połowie wynik ustalił Alexis Claude-Maurice i Lens wygrało 3:1.

W poprzednim sezonie RC Lens dwukrotnie mierzyło się z PSG i dwukrotnie w tych spotkaniach padał remis 1:1. Frankowski nie zaliczył wtedy udziału przy żadnej z bramek swojej drużyny.