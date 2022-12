Katarczycy sprzedają część udziałów PSG. Gigantyczne przebicie

Grupa QSI (Qatar Sports Investments) kupiła PSG za 70 milionów euro w 2011 roku. Od tamtego czasu Katarczycy wpompowali w paryski klub niebotyczne sumy pieniędzy, co przełożyło się na osiem mistrzostw Francji, czy sześć Pucharów Francji. Przez ten czas przez klub przewinęły się takie nazwiska, jak Carlo Ancelotti czy Thomas Tuchel na ławce trenerskiej oraz Zlatan Ibrahimović, Angel Di Maria, Leo Messi, Kylian Mbappe czy Neymar, którzy grali, bądź grają w barwach PSG. Pojawiały się teorie, że QSI będzie chciało się powoli wycofywać z finansowania klubu po mundialu, ale wydaje się, że Katarczycy mają inny plan na przyszłość, które jednocześnie zakłada sprzedaż części aktywów klubu.

Katarczycy mają plan na dalszy rozwój PSG

Dziennikarz amerykańskiej telewizji CBS Sports, Ben Jacobs poinformował na Twitterze, że do PSG wpłynęły trzy formalne oferty wykupu części udziałów w klubie. Dwie z nich pochodzą ze Stanów Zjednoczonych.

- Władze klubu wyceniają wartość PSG na 4 miliardy euro. QSI jest gotowe sprzedać maksymalnie 15 proc. udziałów. Każda oferta, która wpłynęła do Paryża, waha się między 5 a 15 procentami. Jednocześnie Katarczycy chcą sprzedać udziały tylko jednemu z inwestorów. Proces sprzedaży ma przyspieszyć w pierwszym kwartale, a zakończyć w drugim 2023 roku - poinformował Jacobs w serii tweetów.

Przypomniał, że Katarczycy kupili PSG za 70 milionów euro, a z samej sprzedaży 15 proc. udziałów zarobią 600 milionów euro. - Oczekuje się, że ostatecznie sprzedanych zostanie około 10 proc. udziałów, ale to wciąż pozostaję kwestią do ustalenia - dodał dziennikarz.

Jednocześnie szybko uciął ewentualne plotki, że to ma być początek etapu wycofywania się Kataru z finansowania PSG. - QSI pozostaje oddane PSG. Sprzedaż udziałów wiąże się z planem pozyskania długoterminowego partnera, a nie wycofaniu się. Po zainwestowaniu w Bragę [w październiku 2022 roku - przy. red.], QSI poszuka prawdopodobnie kolejnej europejskiej drużyny, żeby dodać ją do multiklubowego projektu. Opiera się on na posiadaniu kilku zespołów w różnych krajach przez jednego właściciela (w tym przypadku QSI).

Oznaką tego, że Katarczycy ani myślą porzucać PSG są także doniesienia o tym, że Leo Messi jest bardzo blisko przedłużenia umowy, która wygasa latem 2023 roku.