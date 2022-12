"Oszukał" Lewandowskiego i polskich kibiców. Teraz dostał pracę w PSG

O nowym członku klubu poinformował "Le Parisien". PSG ma zatrudnić Pascala Ferre'a na stanowisku "szefa komunikacji sportowej pierwszej drużyny". Ferre to redaktor naczelny magazynu "France Football" i człowiek odpowiedzialny za organizację "Złotej Piłki", czyli prestiżowego plebiscytu na najlepszego piłkarza roku.

Dwa lata temu Pascal Ferre zabrał Złotą Piłkę Lewandowskiemu

Ferre był dwa lata temu mocno krytykowany w Polsce po tym, jak ogłoszono, że gala, na której miała zostać wręczona "Złota Piłka" została odwołana w 2020 roku. Powodem była pandemia koronawirusa. Organizatorzy stwierdzili, że nie wszyscy piłkarze mieliby równe szanse. Pojawiły się oskarżenia, że "France Football" faworyzuje Kyliana Mbappe. Był jednym z faworytów, ale liga francuska została zawieszona i w przeciwieństwie do innych lig nie została wznowiona. W Polsce decyzję przyjęto wyjątkowo źle, bo wówczas zdecydowanie najlepszy był Robert Lewandowski. Polak był wiodącą postacią Bayernu Monachium, który wygrał wszystko, co było do wygrania, włączając w to Ligę Mistrzów.

Rok później Lewandowski był drugi, tuż za Lionelem Messim. To również wzbudziło kontrowersje. Wielu ekspertów, nie tylko tych polskich wskazywało, że nagrodę powinien otrzymać Lewandowski. Kiedy Messi odebrał nagrodę, powiedział, że Lewandowski był najlepszy rok wcześniej i powinien mieć Złotą Piłkę. To rozpoczęło dyskusje, czy "France Football" naprawi swój błąd i przyzna Złotą Piłkę Lewandowskiemu, choć z dużym opóźnieniem.

- Możemy pomyśleć o Złotej Piłce za 2020 rok, ale musimy szanować historię plebiscytu, który oparty jest na głosowaniu. Nie musimy podejmować decyzji na szybko – mówił w listopadzie zeszłego roku Pascal Ferre. Ale w sierpniu tego roku w rozmowie z WP Sportowe Fakty powiedział: - Nie ma już powrotu do tego. Owszem, u nas też wracały dyskusje na ten temat, ale zostały zakończone. Wiem, że Messi spontanicznie powiedział, iż Robert zasłużył na wygraną w 2020 roku. Na pewno Robert był wielkim faworytem, ale znów: istotą Złotej Piłki jest głosowanie. A ono się nie odbyło. Z powodów, o których już wielokrotnie mówiliśmy.

Ostatnia gala "Złotej Piłki" odbyła się w październiku. Zwycięzcą został Karim Benzema z Realu Madryt. Robert Lewandowski był czwarty.