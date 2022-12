Messi wpadł na szalony pomysł. PSG zablokowało mistrza świata

Leo Messi w ubiegłą niedzielę spełnił wieloletnie marzenie i zdobył wraz z Argentyną mistrzostwo świata po niesamowitym meczu z Francją. Messi i jego koledzy wygrali w serii rzutów karnych 4:2, gdyż po regulaminowym czasie i dogrywce utrzymywał się remi 3:3. 35-latek zdobył ostatnie wielkie trofeum, którego brakowało mu do dopełnienia pięknej kariery.

Leo Messi wpadł na kontrowersyjny pomysł. Chciał paradować z Pucharem Świata na oczach Francuzów

Jak podaje portal Goal.com, Messi wpadł na pomysł, by poświętować nie tylko z kibicami reprezentacji Argentyny, ale także fanami Paris Saint-Germain, którego jest zawodnikiem. Dlatego też chciał zaprezentować zgromadzonym na Parc des Princes fanom Puchar Świata już przed najbliższym meczem ligowym ze Strasbourgiem. Władze klubu nie były jednak tym zachwycone i zakazały mu tego. Obawiają się reakcji kibiców. Dlaczego? Mają dwa powody.

Po pierwsze, Argentyna ograła w walce o mistrzostwo świata właśnie Francuzów. Miejscowi kibice zdecydowanie mogliby nie docenić gestu Messiego i odebrać go wręcz jako prowokację. Po drugie, obok Messiego największą gwiazdą PSG jest oczywiście Kylian Mbappe. 23-latek w finale MŚ właściwie w pojedynkę utrzymywał Francję w walce o tytuł, strzelając dla niej wszystkie trzy gole. Później nie pomylił się też w serii rzutów karnych. Paradujący z pucharem Messi mógłby rozdrażnić Mbappe, który mocno przeżył klęskę reprezentacji, a do tego podobno nie jest zachwycony z pobytu w PSG i rozważa transfer.

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze sprawa Emiliano Martineza. Argentyński bramkarz wielokrotnie drwił z Kyliana Mbappe podczas fety po zdobyciu mistrzostwa. Jeszcze w szatni prosił kolegów o minutę ciszy dla Francuza. Gdy drużyna wróciła do Buenos Aires, paradował z lalką z podobizną Mbappe. Co gorsza, Messi, który stał obok Martineza, nie zrobił nic, by go pohamować i wstawić się za kolegą z szatni PSG, o czym pisaliśmy ->>> TUTAJ.

Paryżanie wolą uniknąć sytuacji, która może zaognić jeszcze atmosferę. Zwłaszcza, że relacje obu piłkarzy mogą nie być tak dobre, jak się wydaje na boisku. Choć obaj mówią o sobie wyłącznie w superlatywach, w przeszłości nie brakowało spięć. Jak choćby w trakcie ligowego meczu z Montpellier, gdy Mbappe lekceważąco trącił Messiego. Argentyńczyk był wyraźnie zszokowany, o czym pisaliśmy więcej ->>> TUTAJ.

