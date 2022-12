Messi zdecydował, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie

Lionel Messi ma za sobą wybitne tygodnie. Argentyńczyk najpierw błyszczał w barwach PSG, a w ciągu ostatniego miesiąca poprowadził swoją reprezentację do pierwszego od 1986 r. mistrzostwa świata. Messi na mundialu w Katarze strzelił siedem goli, miał trzy asysty, dzięki czemu zapracował na tytuł najlepszego zawodnika turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie finału mundialu przywitani na lotnisku

W jego trakcie media wciąż toczyły dyskusję na temat przyszłości piłkarza. Kontrakt Messiego z PSG wygasa w czerwcu przyszłego roku i nie wiadomo było, czy zawodnik zdecyduje się go przedłużyć, czy odejść z klubu za darmo. Chociaż piłkarz nie zabrał głosu w sprawie, to dziennikarze nformowali, że Messi podejmie decyzję po mistrzostwach świata.

204. reprezentacja w rankingu UEFA buduje stadion tak wielki, że co czwarty mieszkaniec kraju się zmieści

A chętnych do pozyskania go nie brakowało. Media na całym świecie informowały, że Messim bardzo mocno interesował się klub Davida Beckhama - Inter Miami. Niektórzy dziennikarze informowali nawet, że Argentyńczyk porozumiał się z Amerykanami i latem przyszłego roku wyjedzie do MLS. Inni przekonywali, że 35-latek negocjuje powrót do FC Barcelony.

Messi zdecydował o swojej przyszłości

Zdaniem bardzo dobrze poinformowanego dziennikarza - Fabrizio Romano - Messi nie trafi ani do USA, ani do Hiszpanii. Włoch przekazał, że choć i Inter Miami, i FC Barcelona pozostają zainteresowane Argentyńczykiem, to ten nie podjął z nimi żadnych negocjacji.

Co innego z PSG, które od wielu miesięcy naciskało na to, by Messi pozostał w Paryżu. I zdaniem Romano mistrzowie Francji dopięli swego. Włoch poinformował, że zawodnik doszedł do porozumienia z klubem i zostanie w nim co najmniej na kolejny sezon.

Co najmniej, ponieważ na razie nie wiadomo, na jak długo Messi miałby przedłużyć kontrakt i ile na nim zarobić. To ma być przedmiotem rozmów, do których ma dojść w trakcie kolejnego spotkania. Jedno ma być jednak pewne: Messi zostaje w PSG.

Gwiazda Ekstraklasy chciała zakończyć karierę. "Czułem się martwy"

Argentyńczyk gra w tym klubie od lata 2021 r., kiedy trafił do niego z FC Barcelony. W obecnym sezonie zagrał w 19 meczach, strzelił 12 goli i miał 14 asyst.