Obiecali Mbappe trzy transferowe hity. Lewandowski to dopiero początek

Kilka miesięcy temu pół piłkarskiej Europy żyło sagą transferową związaną z Kylianem Mbappe. Francuz przymierzany był do Realu Madryt, jednak ostatecznie został w Paryżu. Jak ujawnili dziennikarze, jednym z powodów podpisania przez 23-latka nowej umowy była.. .pewna obietnica.

REKLAMA

Zobacz wideo To będzie napędzać w Wiśle kolejne problemy. Zmiana trenera nie wystarczy

Władze PSG obiecały Mbappe transfery. Francuz się rozczarował

Kylian Mbappe przed podpisaniem nowej umowy z PSG miał usłyszeć, że do klubu latem trafią trzy głośne nazwiska. Chodziło m.in. o Roberta Lewandowskiego. To skłoniło go do pozostania w stolicy Francji. Taką informację przekazał francuski dziennikarz Romain Molina.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Real boi się Lewandowskiego. Specjalny plan Ancelottiego

"PSG obiecało Kylianowi Mbappe, że podpisze kontrakt z Robertem Lewandowskim, Milanem Škriniarem i Bernardo Silvą podczas rozmów o przedłużeniu kontraktu latem" - czytamy na profilu Get French Football News na Twitterze, który z kolei powołuje się na Molinę.

Rzeczywistość w późniejszym czasie pokazała co innego. Do Paryża nie trafił żaden z trzech powyższych zawodników, a w zamian nowymi graczami PSG zostali choćby Vitinha czy Renato Sanches. Niewykluczone, że jest to jedna z przyczyn, dla których Mbappe może chcieć odejść z zespołu mistrza Francji w kolejnym oknie transferowym, o czym spekulują media. Ponadto piłkarz według doniesień medialnych jest skonfliktowany z innymi graczami zespołu, co również może wpłynąć na jego przyszłość.

Tak Aguero zareagował na gola Lewandowskiego. Powtórzył to dziewięć razy [WIDEO]

Po 10 kolejkach PSG prowadzi w Ligue 1. Paryżanie mają punkt przewagi nad FC Lorient. Z kolei sam Mbappe zdobył w tym sezonie osiem bramek.