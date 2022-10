W 1. kolejce patrzył, jak się bawi Lionel Messi. Dzisiaj Polak jest liderem. "Duża przyszłość"

- Zawsze istnieje ryzyko. Legia Warszawa to największy klub w Polsce i selekcjoner kadry zawsze ogląda jej mecze. Chociaż wiem, że w Clermont Foot nie będę walczył o najwyższe cele, to jestem przekonany, że dobra gra nie umknie naszemu trenerowi. Ligue 1 to dużo silniejsza liga od polskiej i wiem, że jeśli będę grał dobrze, zachowam szanse na wyjazd na mistrzostwa świata - mówił pod koniec sierpnia Mateusz Wieteska w rozmowie z dziennikiem "La Montagne".

Nowy klub środkowego obrońcy - Clermont Foot 63 - miał wówczas za sobą przeciętny początek sezonu. Drużyna Pascala Gastiena przegrała trzy z pięciu pierwszych meczów w lidze i francuskie media znów skazywały ją na walkę o utrzymanie.

Wieteska zmieniając Legię na Clermont Foot 63 podejmował spore ryzyko. Owszem, wyjechał do jednej z najsilniejszych lig Europy. Ale jednocześnie trafił do jednego ze słabszych klubów i gdyby jego nowy zespół przegrywał mecz za meczem, to jego pozycja w kadrze w kontekście powołania na mistrzostwa świata w Katarze, byłaby wątpliwa.

W połowie października żadnych wątpliwości już raczej nie ma. I nie chodzi tylko o to, że Wieteska uchodzi za jednego z ulubieńców Czesława Michniewicza. Po prostu 25-latek bardzo dobrze odnalazł się w nowej lidze i jest jedną z ważniejszych postaci w Clermont Foot. Klub w ostatnich tygodniach zdecydowanie poprawił wyniki i zajmuje świetne - jak na swoje możliwości - ósme miejsce w tabeli Ligue 1.

Trudne początki we Francji

Początki Wieteski w nowym klubie były jednak trudne. Zaledwie kilka dni po transferze z Legii, która zarobiła na zawodniku ponad milion euro, zadebiutował w podstawowym składzie. Od razu stanął przed dużym wyzwaniem, bo w pierwszej kolejce Clermont Foot podejmowało PSG.

Zderzenie z gwiazdami mistrza Francji okazało się bolesne dla drużyny Gastiena, która przegrała aż 0:5. Wieteska co prawda ustrzegł się poważniejszych błędów, ale gołym okiem widać było, że tempo gry PSG było dla niego nowością. Przy pierwszym golu Polak nie zablokował dośrodkowania Pablo Sarabii. Przy kolejnym mógł tylko patrzeć, jak umiejętnościami i luzem popisywał się Lionel Messi.

Chociaż po tamtym laniu Clermont Foot wygrało dwa mecze z rzędu, to do końca sierpnia przegrało kolejne dwa: z Lorient (1:2) i Marsylią (0:1). Wiele wskazywało na to, że drużyna Gastiena znów do końca sezonu będzie się biła o utrzymanie. Znów, bo w poprzednich rozgrywkach Clermont Foot utrzymało się dopiero na kolejkę przed końcem rywalizacji.

- Trudno było oczekiwać, że drużyna nagle zmieni swoje oblicze - potwierdza obserwacje z końca sierpnia Laurent Calmut, dziennikarz "La Montagne". - Przed rokiem ledwo się utrzymała, a latem nie dokonano wielkiej rewolucji w składzie. Jedyna różnica polegała na tym, że Clermont Foot sprowadziło piłkarzy doświadczonych i ogranych na najwyższym poziomie, a za część nawet zapłaciła. Tutaj to nieczęsta praktyka - zauważa Calmut.

I dodaje: - Jednym z tych doświadczonych graczy był Wieteska. Gastien potrzebował środkowego obrońcy po tym, jak z klubu odszedł dotychczasowy lider defensywy Cedric Hountondji, który został piłkarzem Angers. Wieteska na pewno nie miał łatwego zadania, ale nie dziwiło mnie, że od początku wywalczył miejsce w podstawowym składzie.

W końcu zaskoczyli - zmiana ustawienia pomogła

Trudny początek sezonu nie sprawił, że Gastien zaczął wymieniać zawodników w składzie. 58-latek zdecydował się jednak na zmianę ustawienia, przechodząc z formacji 4-2-3-1 na 3-4-3, co dało bardzo dobry efekt. Z ostatnich pięciu meczów ligowych Clermont Foot wygrało trzy, doznając tylko jednej porażki.

Po 10 kolejkach drużyna Gastiena znajduje się w środku tabeli i ma dziewięć punktów przewagi nad miejscem spadkowym i barażowym. Calmut przyznaje, że obecna pozycja Clermont Foot jest sporym zaskoczeniem.

- Na pewno mogą być z siebie bardzo zadowoleni. Zwłaszcza że wygrali dwa mecze z drużynami, które na początku sezonu typowane były do spadku. Ale jeszcze długa droga przed nimi. Na pewno przyjdą gorsze momenty - mówi francuski dziennikarz.

I dodaje: - Przed rokiem Clermont Foot zaskoczyło tym, że jako absolutny beniaminek przycięło koszty i nie doinwestowało drużyny przed rozpoczęciem sezonu. W tym roku zaskoczyli zmianą systemu i trafionymi decyzjami odnośnie nowych graczy.

Progres z tygodnia na tydzień i nowa pozycja w nowym systemie

Wieteska póki co nie opuścił w ligowych meczach ani minuty, zobaczył jedną żółtą kartkę, miał jedną asystę. Nasz rozmówca przyznaje, że po niełatwym początku w nowej lidze, Polak stał się jednym z liderów drużyny. Choć musiał się zaadaptować do nowej rzeczywistości.

- Życie w Clermont-Ferrand na pewno różni się od tego, które Mateusz znał z Warszawy. Miasto jest nieporównywalnie mniejsze i spokojniejsze. Nie wiem, jak to na niego wpłynęło, ale na pewno po przyjeździe tutaj czuł się inaczej. Zwłaszcza że przez pierwsze tygodnie mieszkał w hotelu. To zawsze niedogodność, nawet jeśli klub dba o każdy szczegół - powiedział Calmut.

- Ale Mateusz zaczął rosnąć z całym zespołem. Wydaje mi się, że spory wpływ na szybką i dobrą adaptację do nowych warunków miało to, że nie był z tym wszystkim sam. Do klubu trafiło kilku obcokrajowców, którzy byli w podobnej sytuacji do niego. Wspólnie uczyli się tutejszej specyfiki.

Co ciekawe, po zmianie ustawienia drużyny Wieteska zagrał już na dwóch pozycjach. Najpierw Gastien ustawiał go w roli półprawego środkowego obrońcy. Na tej pozycji Wieteska zawalił jednak mecz z Troyes (1:3), w którym popełnił błąd prowadzący do utraty gola. W ostatnich dwóch spotkaniach Polak zagrał jako środkowy z trójki stoperów i w tej roli poradził sobie dużo lepiej.

- Miał mniej przestrzeni do pokrycia i widać było, że czuje się z tym dużo lepiej. W pierwszym meczu po zmianie pozycji miał asystę i chociaż nie wynikała ona z jego ustawienia na boisku, to i tak można uznać ją za symboliczną - zauważa Calmut.

- W tamtym meczu z Ajaccio mógł też strzelić gola po stałym fragmencie gry. Znacznie lepiej wyglądała nie tylko jego gra, ale też mowa ciała. Widać było, że na pozycji środkowego obrońcy czuje się po prostu pewniej.

- W ostatnich tygodniach Gastien coraz częściej chwalił Wieteskę. Ostatnio nazwał go solidnym wzmocnieniem zespołu i zawodnikiem, który często dominuje w pojedynkach powietrznych. Trener zauważył też, że przed Mateuszem duża przyszłość - kończy ocenę polskiego obrońcy francuski dziennikarz.

Pewniak do wyjazdu na MŚ

Coraz lepsza gra i pewniejsza pozycja Wieteski w klubie z pewnością cieszy Michniewicza. Ten, odkąd jest selekcjonerem reprezentacji Polski, powoływał tego zawodnika na każde zgrupowanie. Wieteska znalazł się w kadrze na towarzyski mecz ze Szkocją i baraż o mundial ze Szwecją oraz na czerwcowe i październikowe spotkania w Lidze Narodów.

I chociaż w reprezentacji Wieteska zagrał tylko raz - z Belgią w Warszawie - to wydaje się, że zawodnik Clermont Foot jest dzisiaj pewniakiem do wyjazdu na mundial. A kto wie, może powalczy o coś więcej? Zwłaszcza że formą nie zachwycał kontuzjowany ostatnio Kamil Glik, który w składzie Michniewicza zajmuje miejsce środkowego stopera.

Na razie taki scenariusz wydaje się bardzo mało prawdopodobny, ale na pewno nie jest niemożliwy. Zwłaszcza, że Wieteska był jednym z najważniejszych zawodników w prowadzonej przez Michniewicza reprezentacji do lat 21 oraz Legii Warszawa. Jeśli wraz z Clermont Foot utrzyma solidny poziom gry przez kolejne tygodnie, selekcjoner może rozważyć jego obecność w kadrze w istotniejszej roli niż ostatnio.