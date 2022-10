Lewandowski. To przez niego Mbappe jest wściekły na PSG. Koniec żartów

We wtorek "Marca" odpaliła prawdziwą bombę - Kylian Mbappe miał poprosić władze PSG o odejście z klubu. I to już zimą. "Relacje między Kylianem Mbappé i PSG są kompletnie zerwane" – piszą Hiszpanie. Władze klubu postawiły mu jednak warunek – wszędzie, tylko nie do Realu Madryt. "Marca" twierdzi jednak, że Mbappe "nadal chce pewnego dnia ubrać się na biało".

Transferowa bomba. Mbappe ma dość. Chce odejść z PSG

"Mbappé uważa, że ??PSG go zdradziło. Aby zrozumieć dlaczego, trzeba wrócić do maja. Jak dowiedziała się 'Marca', kierownictwo sportowe złożyło szereg obietnic, w większości niewykonalnych, aby uzyskać podpis Mbappe na kontrakcie do 2024 r. Taka właśnie była umowa, a nie do 2025 roku, co odkryło 'L'Équipe'. Zawodnik w rzeczywistości zgodził się pozować z koszulką z '5' na końcu zamiast '4' na znak dobrego usposobienia i wdzięczności dla drużyny ze swojego miasta" – czytamy w tekście.

Temat podłapały francuskie media. Tamtejsi dziennikarze potwierdzają informacje, które podaje "Marca". Dodają do tego kolejne szczegóły. Według "RMC" Mbappe miał już poinformować swoich bliskich o swojej decyzji. Portal "France Bleu Sport" donosi, że piłkarz miał powiedzieć swoim bliskim: "Myliliśmy się, a ja najbardziej".

A co na to PSG? Francuskie media piszą, że szef klubu Nasser Al-Khelaifi nie chce słyszeć o sprzedaży swojej gwiazdy. PSG tłumaczy całą sytuację naciskiem ze strony piłkarza. O tym, że PSG nie odda Francuza łatwo (albo w ogóle) niech świadczy cena, jakiej miał zażądać były dyrektor sportowy a obecnie konsultant PSG, Antero Henrique – 400 milionów euro!

Sensacyjne informacje przekazuje również "Le Parisien". Według dziennikarzy podczas negocjacji Francuzowi przedstawiono projekt, według którego miał on grać w ataku obok… Roberta Lewandowskiego. I rzeczywiście, media informowały, że PSG chciało Polaka, ale ten myślał jedynie o FC Barcelonie. Dodatkowo, klub miał sprzedać Neymara. Żaden z tych warunków nie został spełniony. Władze klubu wiedziały, że Mbappe nie jest zachwycony, ale i tak są zaskoczeni jego deklaracją.