Mbappe zdradzony. Ma już dość. Podjął szokującą decyzję

Saga transferowa z Kylianem Mbappe w roli głównej była jedną z najdłuższych i najczęściej poruszanych w mediach w całej Europie. Wiele wskazywało na to, że Francuz trafi do Relau Madryt, ale na koniec nastąpił zwrot akcji. Mbappe podpisał nowy kontrakt z PSG. W zamian klub zapewnił mu nie tylko ogromne zarobki, ale również udział w ważnych decyzjach. Mbappe ma duży wpływ na sportową politykę zespołu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski jak duch. Ta sytuacja mówi wszystko

Wielki problem PSG. Kontuzja Messiego poważniejsza niż sądzono

W obecnym sezonie media znowu skupiają na nim swoją uwagę. Tym razem ze względu na jego dziwne zachowania. Podczas jednego ze spotkań odpuścił sobie udział w akcji ofensywnej, bo nie podano mu piłki. Innym razem media informowały o jego konflikcie z Neymarem. Po pierwsze – nie mogli dogadać się co do tego, kto wykonuje rzuty karne. Po drugie, Mbappe za plecami Brazylijczyka miał poprosić o sprzedaż Neymara. Dodatkowo niektórych oburzyło zachowanie Francuza względem Leo Messiego. Mbappe idąc do Neymara, aby zabrać mu piłkę do rzutu karnego, od niechcenia "przestawił" sobie Messiego i potraktował go jak powietrze.

Media: Mbappe ma dość PSG. "Czuje się zdradzony"

We wtorek bombę odpaliło francuskie "RMC", a ich informacje potwierdziła "Marca" - Kylian Mbappe miał poprosić władze PSG o odejście z klubu. I to już zimą. "Relacje między Kylianem Mbappé i PSG są kompletnie zerwane" – piszą Hiszpanie. Co ciekawe, Mbappe miał poprosić o odejście już w lipcu. Władze klubu postawiły mu jednak warunek – wszędzie, tylko nie do Realu Madryt. Relacje między tymi klubami są bardzo kiepskie. Sprawa Mbappe to jedno, ale drugą kwestią sporną ma być sprawa Superligi. Według mediów opcją dla Francuza miał być Liverpool, który interesował się Francuzem w tym roku. Ale "Marca" twierdzi, że Mbappe "nadal chce pewnego dnia ubrać się na biało". Pytanie tylko, czy Real Madryt będzie zainteresowany nim po tym, jak w ostatnim momencie postanowił podpisać kontrakt z PSG.

Mbappe na dużo sobie pozwala. Trener PSG reaguje na jego wpis

"Mbappé uważa, że PSG go zdradziło. Aby zrozumieć dlaczego, trzeba wrócić do maja. Jak dowiedziała się 'Marca', kierownictwo sportowe złożyło szereg obietnic, w większości niewykonalnych, aby uzyskać podpis Mbappe na kontrakcie do 2024 r. Taka właśnie była umowa, a nie do 2025 roku, co odkryło 'L'Équipe'. Zawodnik w rzeczywistości zgodził się pozować z koszulką z '5' na końcu zamiast '4' na znak wdzięczności dla drużyny ze swojego miasta" – czytamy w tekście. Przypomnijmy, że miesiąc temu francuscy dziennikarze dotarli do informacji, że ostatni rok kontraktu Mbappe z PSG jest opcjonalny i to od piłkarza będzie zależeć, czy wypełni go do końca, czy odejdzie wcześniej.