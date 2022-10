Gwiazda na celowniku PSG. Grubo ponad 100 milionów euro

Rafael Leao jest niepodważalnym liderem drużyny prowadzonej przez Stefano Piolego i od kilku miesięcy budzi zainteresowanie największych klubu ze Starego Kontynentu. Wszystko za sprawą kontraktu wygasającego w 2024 roku. Ponownie zainteresowanie skrzydłowym AC Milanu wyrażają mistrzowie Francji z Paryża.

PSG gotowe rozbić bank dla Rafaela Leao

Klauzula w kontrakcie Rafaela Leao wynosi 150 milionów euro i jest to powód, dla którego najbogatsze kluby mogą pominąć negocjacje z Milanem, a pozostaje im "tylko" dogadać się z samym zawodnikiem. Władzie włoskiego klubu chcą powstrzymać klub z Paryża, przedłużając kontrakt z Portugalczykiem, ale póki co nie ma większych postępów w tej sprawie. W Paryżu wierzą w umiejętności negocjacyjne dyrektora sportowego, Luisa Camposa. Portugalczyk sprowadzał już Leao do Lille, w którym wcześniej pracował. Teraz ta znajomość ma pomóc w ściągnięciu gwiazdy mistrza Włoch do PSG.

PSG ma być gotowe do wyłożenia wspomnianych 150 milionów w trakcie letniego okienka transferowego i to mimo tego, że ma w składzie Neymara, Mbappe, Messiego, a sam Leao pół roku później mógłby podpisać umowę, jako wolny zawodnik i przyjść z kartą w ręku w 2024 roku.

23-latek w minionym sezonie był jedną z głównych postaci AC Milanu, który po 11 latach sięgnął ponownie po mistrzostwo Włoch. We wszystkich rozgrywkach Portugalczyk rozegrał 42 spotkaniach, w których strzelił 14 bramek i zanotował 12 asyst. Wysoką formę prezentuje także w obecnym sezonie, w którym po 11 występach ma 4 trafienia i 7 ostatnich podań.

Teraz przed Leao i Milanem mecz z Chelsea w Lidze Mistrzów. Przy braku punktów mistrzowie Włoch mogą sobie skomplikować sytuację w grupie i potem walczyć o awans z Salzburgiem i Dinamem Zagrzeb. Następnie ekipę z San Siro czeka wyjazdowe spotkanie z Veroną w Serie A. Aktualni mistrzowie Włoch zajmują 4. miejsce w tabeli i tracą 3 punkty do prowadzącego SSC Napoli.