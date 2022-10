Ramos śrubuje niechlubny rekord. Znów wyleciał z boiska. I to przed przerwą

W sobotnim meczu mistrzowie Francji zanotowali swój drugi remis w bieżącym sezonie Ligue 1. Pierwszy, 1:1, miał miejsce pod koniec sierpnia z AS Monaco. Teraz 0:0 Paryżanie zremisowali na wyjeździe z Reims, na co wpływ miała bez wątpienia czerwona kartka, którą otrzymał pod koniec pierwszej połowy defensor PSG, Sergio Ramos.

REKLAMA

Zobacz wideo To będzie napędzać w Wiśle kolejne problemy. Zmiana trenera nie wystarczy

Ramos otrzymuje 28. czerwoną kartkę w karierze, a Marquinhos jest wściekły na sędziego

Trwa spotkanie obu drużyn, zegar wskazuje 41. minutę spotkania. Wtedy arbiter odgwizduje faul hiszpańskiego obrońcy, który nie zgadza się z tą decyzją i otrzymuje żółtą kartkę. Po chwili sędzia zmienia swoją decyzję i pokazuje byłemu kapitanowi Realu Madryt czerwoną kartkę, która jest 28. w jego karierze.

Z tą decyzją nie mogli pogodzić się zawodnicy PSG, którzy otoczyli arbitra, a za protesty żółty kartonik otrzymał Marco Verratti. Nic to jednak nie zmieniło i Ramos musiał opuścić boisko przed końcem pierwszej połowy.

Po meczu z wściekłością tę decyzję komentował kapitan Paryżan, Marquinhos: "To nieprawdopodobne! Tego jest już za dużo. Nie wiem, czy to jest coś osobistego przeciwko nam. Nie chcę ciągle mówić o sędziowaniu. Wiemy, że ich praca jest bardzo skomplikowana. Ale ciągle - oni muszą kontrolować mecz. Za każdym razem, gdy jesteśmy blisko ich, to dostajemy kartki i nie możemy nic powiedzieć. Nie wiem, co usłyszał [arbiter], ale dał mu [Ramosowi] czerwoną kartkę. Sergio podszedł, nie spodobało mu się to i dostał kartkę" - grzmiał po zakończonym meczu Brazylijczyk.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

O całą sytuację po meczu pytany był trener PSG, Christophe Galtier: "Jestem pewien, że Sergio nie chciał urazić arbitra. Wyrażał się w sposób, który słyszę setki razy na boisku. Kiedy jesteśmy źli, to mówimy różne rzeczy, ale to są emocje. Myślę, że sędzia odebrał to zbyt osobiście".

Ramos wylatywał z boiska najczęściej w XXI wieku

Kartka zobaczona w meczu z Reims była 28 w karierze hiszpańskiego obrońcy. Dzieli on samodzielny rekord zawodnika, który opuszczał boisko z powodu czerwonych kartek najczęściej w XXI wieku. Składa się na to 26 kartek otrzymanych w barwach Realu Madryt i 2 już w koszulce PSG. Drugi w tym zestawieniu jest Rafael Marquez z 21 czerwonymi kartkami i Felipe Melo z 20. Co ciekawe - Ramos nigdy nie obejrzał czerwonej kartki w barwach reprezentacji Hiszpanii.

Mimo niedzielnego remisu, PSG, dalej pozostaje liderem francuskiej ligi. Teraz przed Paryżanami wtorkowy mecz z Benfiką w Lidze Mistrzów, który zostanie rozegrany na Parc de Princes.