Bułka ofiarą kibolskiej głupoty. Padł jak rażony piorunem [WIDEO]

OCG Nice nie było w dobrej sytuacji po dwóch pierwszych kolejkach Ligi Konferencji Europy. Francuski klub dwukrotnie zremisował 1:1 (z FC Koeln oraz Partizanem) i liczył, że w spotkaniu ze Slovacko uda mu się sięgnąć po pierwsze trzy punkty w tych rozgrywkach.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Szczęsny i polscy kibice. Biało-czerwone szaleństwo w Cardiff

Skandal w meczu Nice. Bułka trafiony kubkiem z piwem

Po pierwszej połowie czwartkowego meczu mogło się wydawać, że Nice w Lidze Konferencji Europy jest po prostu skazana na remisy. Do przerwy nie padł bowiem ani jeden gol. Wynik uległ zmianie w 54. minucie, gdy Mario Lemina zagrał do Nicolasa Pepe, a ten oddał strzał na bramkę Slovacko. W stosunkowo niegroźnej sytuacji błąd popełnił golkiper Czechów, dzięki czemu Francuzi wyszli na prowadzenie 1:0.

Z powodu niekorzystnego wyniku niektórzy czescy kibice przestali panować nad emocjami. Jeden z nich postanowił wyładować swoją frustrację na Bułce i rzucił w jego kierunku kubek z piwem. Pech chciał, że trafił, w dodatku w okolice głowy.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Po tym zdarzeniu na murawie pojawiła się pomoc medyczna, która sprawdziła, czy nie potrzebuje on pomocy medycznej. Ostatecznie 23-letni bramkarz dograł spotkanie do końca, a w doliczonym czasie gry został ukarany żółtą kartką. Mógł też cieszyć się ze zwycięstwa, gdyż jego zespół utrzymał wynik 1:0 aż do ostatniego gwizdka sędziego.

OGC Nice wygrało ze Slovacko. Przez chwilę było liderem, ale nie nacieszy się tą pozycją

Nice, dzięki wygranej ze Slovacko, ma w dorobku pięć punktów i na chwilę awansowało na pierwsze miejsce w tabeli grupy D. Sęk w tym, że niezależnie od tego, jakim wynikiem zakończy się spotkanie FC Koeln z Partizanem, któraś z tych drużyn zepchnie Nice na niższą pozycję w tabeli.

Drużyna Marcina Bułki kolejny mecz rozegra w niedzielę, 9 października o godzinie 15:00. Będzie to spotkanie Ligue 1 z Troyes, które aktualnie ma 11 punktów i zajmuje 11. miejsce w tabeli ligi francuskiej. Nice jest na 13. pozycji i ma w dorobku osiem punktów, stąd w przypadku wygranej doskoczy do rywali w klasyfikacji.