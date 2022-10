PSG zamierza zablokować wielki transfer. Nie oddadzą gwiazdy do Barcelony

- Czy to sprawiedliwe? Nie, to nie jest sprawiedliwe. Czy legalne? Nie jestem pewny. Jeśli pozwolą na to teraz, inni będą robić to samo. UEFA ma swoje przepisy i z pewnością przyjrzy się wszystkiemu - mówił ostatnio prezes PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Katarczyk miał na myśli dźwignie finansowe, które sprawiły, że minionego lata FC Barcelona dokonała kilku efektownych transferów. Mimo że jeszcze niedawno mówiło się, że kasa Katalończyków świeciła pustkami, a ich długi rosły w szybkim tempie, to klub z Camp Nou zaszalał na rynku transferowym.

PSG sugerowało, że FC Barcelona złamała przepisy i zachęcało UEFA do przyjrzenia się legalności dokonanych transferów. Francuskie i Hiszpańskie media donosiły zaś, że relacje między oboma klubami są bardzo złe.

PSG ma plan na zatrzymanie Messiego

O kolejnym rozdziale parysko-barcelońskiej wojny doniósł kataloński "Sport". Dziennik poinformował, że w PSG mają już plan na kolejny cios w FC Barcelonę. Cios bardzo bolesny, który dotyczy legendy katalońskiego klubu - Lionela Messiego.

"Sport" poinformował nawet wprost: Messi w najbliższym czasie nie wróci do FC Barcelony. Wszystko przez PSG, które ma zrobić wszystko, by zatrzymać u siebie argentyńskiego gwiazdora.

Obecna umowa Messiego wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Chociaż na razie nie wiadomo, czy zawodnik zostanie w Paryżu, to "Sport" przekazał, że klub ma gotową dla niego propozycję nowego kontraktu. Umowa miałaby obowiązywać przez rok z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy. Messi miałby zarabiać aż 30 mln euro netto rocznie.

Argentyńczyk trafił do PSG latem zeszłego roku po ponad 20 latach spędzonych w Barcelonie. W obecnym sezonie rozegrał 11 meczów, strzelił sześć goli, miał osiem asyst.