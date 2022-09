Neymar zachęca do głosowania na prezydenta Brazylii. Polityczny manifest piłkarza

Zbliżają się wybory prezydenckie w Brazylii, które zaplanowano na 2 października. W pierwszej turze wyborów startuje dwunastu kandydatów. Zbliżający się dzień głosowania, jak w prawie każdym kraju, budzi ogromne emocje.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Szczęsny i polscy kibice. Biało-czerwone szaleństwo w Cardiff

Neymar wspiera w wyborach obecnego prezydenta Brazylii

Z opublikowanego w poniedziałek sondażu IPEC wynika, że rośnie przewaga lewicowego kandydata, a zarazem byłego prezydenta Luiza Inacio Luli da Silva nad obecnym konserwatywnym prezydentem Jairem Bolsonaro.

Lewandowski rozwścieczył Mbappe. Wystarczyła jedna decyzja Polaka

Ubiegający się o reelekcję polityk być może liczy na to, że pomogą mu znane postaci. Zwłaszcza że ostatnio otrzymał dość nieoczekiwane poparcie od jednego z najbardziej znanych piłkarzy. To oczywiście Neymar, który zaskoczył opublikowanym wideo.

Na nagraniu widać, jak napastnik Paris Saint Germain poddaje się zabiegowi regeneracji nóg. W pewnym momencie zaczął śpiewać piosenkę, której tekst zachęca do głosowania na Bolsonaro. "Głosuj, głosuj i potwierdź numer 22, to Bolsonaro" - słyszymy.

Liczba 22 pada nie bez powodu. To bowiem kod, który należy wpisać w wyborach elektronicznych, aby wybrać urzędującego prezydenta. Na filmie widać, że Neymar pokazuje też liczbę 22 na palcach, poruszając się w rytm muzyki elektronicznej. Nagranie nie trafiło jednak bezpośrednio na media społecznościowe piłkarza. Opublikował je minister komunikacji Fabio Faria.

To nie jest pierwszy raz, kiedy Neymar angażuje się w politykę swojej ojczyzny. W 2019 roku media w Brazylii pisały o tym, że prezydent i piłkarz spotkali się co najmniej raz podczas Copa America. Z kolei przed miesiące głowa Brazylii pozował do fotografii z piłką, którą podarował mu właśnie Neymar.