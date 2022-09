Neymar tryskał humorem, aż dostał pytanie o Mbappe. Wymowna reakcja [WIDEO]

Neymar jest w tym sezonie w znakomitej formie. Brazylijczyk czaruje w Paris Saint-Germain, dla którego strzelił już 11 goli i zanotował 8 asyst, a w piątek błysnął w meczu reprezentacji. "Canarinhos" wygrali 3:0 w towarzyskim spotkaniu z Ghaną, a 30-latek zaliczył dwie asysty przy trafieniach Richarlisona.

Neymar nadal skonfliktowany z Mbappe? Wymowna reakcja na pytanie o Francuza

Co oczywiste, po tak udanym występie humor dopisywał Neymarowi. Gwiazdor z uśmiechem odpowiadał na pytania dziennikarzy w mix zonie. Aż do momentu, gdy dostał pytanie o... Kyliana Mbappe. Jeden z przedstawicieli mediów zapytał go o relację z Francuzem. Neymar najpierw poprosił o powtórzenie pytania, a następnie odparł: - Kylian... Nie wiem.

Następnie odwrócił się i odszedł. Sytuację można zobaczyć na nagraniu poniżej.

Co najbardziej istotne dla francuskich mediów, wiele mówi reakcja piłkarza. Do momentu pytania o Mbappe z twarzy Neymara nie schodził uśmiech. Gdy usłyszał o swoim koledze z klubu, jego wyraz twarzy zmienił się momentalnie. Zdaniem "RMC Sport" to kolejny dowód, że między tą dwójką nadal nie ma zgody. "Dwie gwiazdy PSG przeżywają chwile napięcia" - pisze wspomniany portal.

O konflikcie na linii Neymar - Mbappe mówi się od miesięcy. Kibice na własne oczy mogli się przekonać, że coś jest na rzeczy m.in. w trakcie meczu PSG z Montpellier. Neymar szykował się do wykonania rzutu karnego, gdy podszedł do niego Mbappe i zażądał, by Brazylijczyk oddał mu piłkę. Później w szatni miało dojść do kłótni między gwiazdorami i musieli ich rozdzielać pozostali piłkarze. Innym razem Neymar z wyraźną satysfakcją zastąpił na boisku Francuza.