Jedenastka wszech czasów klubu we Francji: Guivarc'h, Drogba i dwóch Polaków

Chociaż EA Guingamp zostało założone w 1912 roku, to do dziś nie odniosło zbyt wielu sukcesów. W klubowym muzeum znajdziemy tylko dwa puchary Francji - z 2009 i 2014 roku. Jest też trofeum międzynarodowe. Mowa o nieco zapomnianym już Pucharze Intertoto. Guingamp wygrało ten letni turniej w 1996 roku. Z powodu 110-lecia istnienia klubu, czytelnicy portalu L'Echo wybrali historyczną jedenastkę zespołu.

Jej największą gwiazdą jest Didier Drogba, legenda afrykańskiej piłki. Były reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej jest znany głównie z występów w Chelsea, ale w Guingamp zdołał rozegrać 49 spotkań, strzelił 23 gole i zaliczył cztery asysty.

Fani w jedenastce umieścili także Florenta Maloudę, który z Drogbą wygrał Ligę Mistrzów w barwach w Chelsea w 2012 roku. Francuz ma także na koncie m.in. cztery triumfy w Ligue 1, ale z Lyonem. W EA Guingamp uzbierał 101 meczów i strzelił 18 goli. Francuscy kibice nie zapomnieli o dwóch Polakach. Są to: Marek Jóźwiak i Andrzej Szarmach.

Jóźwiak przez większość kariery związany był z Legią Warszawa. Były reprezentant Polski, a niedawno działacz piłkarski, grał jednak także we Francji. W latach 1996-2001 zanotował aż 140 spotkań. Kibice to docenili. W plebiscycie otrzymał najwięcej głosów wśród obrońców.

- To powód do dumy, bo lata mijają, a ludzie tam mnie jeszcze pamiętają. I to nie tylko jako piłkarza, ale także człowieka. To nawet ważniejsze. W czwartek lecę do Francji na "Mecz Legend" i uroczystą galę na której będę miał okazję spotkać się z moimi przyjaciółmi, których dawno nie widziałem - powiedział nam Jóźwiak, którego cytuje interia.pl.

Wyróżniony został także Andrzej Szarmach. Jego z boiska mogą pamiętać tylko starsi kibice. To jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii. Brązowy medalista mistrzostw świata w RFN w 1974 roku oraz mistrzostw świata w Hiszpanii w 1982 roku. Srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Montrealu w 1976 roku. W reprezentacji strzelił 32 gole, co daje mu szóste miejsce na liście wszech czasów.

Ostatnie dziewięć lat swojej kariery piłkarskiej spędził we Francji (1980-1989), gdzie grał w AJ Auxerre, Guingamp, Clermont Foot. Wcześniej występował w Polonii Gdańsk (1969-1970), Stoczniowcu Gdańsk (1970-1971), Arce Gdynia (1971-1972), Górniku Zabrze (1972-1976) i Stali Mielec (1976-1980). W Guingamp Polak strzelił 34 gole w 66 spotkaniach.

"11" 110-lecia EA Guingamp: Hugues - Jóźwiak, Kerbrat, Fabbri, Fournier - Coridon, Malouda, Michel - Guivarc'h, Drogba, Szarmach