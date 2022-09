Pochettino rozmawia z nowym klubem. Ma wielkie ambicje

Na początku lipca Mauricio Pochettino po 2,5 roku odszedł z PSG. Argentyńczyk co prawda sięgnął z klubem po mistrzostwo Francji, ale na tym jego dokonania w ubiegłym sezonie się zakończyły. W Lidze Mistrzów przegrał w dwumeczu z Realem Madryt, a w Pucharze Francji lepsza była Nicea, która wygrała po serii rzutów karnych.

Maurico Pochettino trenerem OGC Nice? Klub ma duże ambicje

Niewykluczone, że to właśnie OGC Nice będzie kolejnym klubem w karierze trenerskiej Pochettino. Hiszpański "AS" informuje, że obecny trener tego zespołu, Lucien Favre jest pod dużą presją po słabym początku sezonu. Obecnie drużyna z Nicei po ośmiu kolejkach zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli Ligue 1. Biorąc pod uwagę oczekiwania władz klubu na obecny sezon, pozycja Favre'a może być na tyle niepewna, że według mediów Pochettino ma niedługo spotkać się z przedstawicielami OGC Nice w celu omówienia ewentualnego objęcia funkcji trenera. "AS" twierdzi, że zmiana na tym stanowisku jest coraz bardziej prawdopodobna.

Od 2019 roku OGC Nice należy do firmy INEOS, w której posiadaniu jest także między innymi 33 proc. udziałów Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Dzięki temu klub może liczyć na spory zastrzyk finansowy, a to z kolei przekłada się na spore ambicje właścicieli, których celem jest usadowienie się w czołowej trójce ligi, która uprawnia do gry w Lidze Mistrzów (zespół z trzeciego miejsca bierze udział w kwalifikacjach, pierwsze dwie drużyny mają zapewniony bezpośredni awans do fazy grupowej).

Podczas letniego okienka władze klubu z Nicei przeznaczyły na wzmocnienia 70 milionów euro, co było czwartą najwyższą kwotą spośród wszystkich zespołów Ligue 1 (więcej wydały jedynie PSG, Stade Rennes i Olympique Marsylia). Dopiero 13. pozycja w tabeli nie jest więc tym, czego oczekiwali przedstawiciele OGC Nice, a to może skutkować utratą pracy przez Favre'a.

Przpomnijmy, że od lipca tego roku piłkarzem ekipy z Nicei jest Marcin Bułka, który przeniósł się do klubu za darmo z PSG. Do tej pory polski bramkarz rozegrał trzy spotkania w nowej drużynie i ani razu nie udało mu się zachować czystego konta.