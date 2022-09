"Mamy problem". Francuzi odkryli, że biją Premier League 8 razy. W brutalności

Jean-Clair Todibo w niedzielę w niechlubny sposób zapisał się w historii Ligue 1. Defensor OGC Nice już w dziewiątej sekundzie meczu z Angers został wyrzucony z boiska za brutalny faul. Tym samym pobił rekord, jeśli chodzi o najszybszą tego typu karę w historii rozgrywek. Przy okazji tego wydarzenia, portal "Get French Football News" dokonał interesującego obliczenia. Okazuje się, że Ligue 1 to obecnie najbardziej brutalna z topowych lig w Europie.

Liga francuska najbrutalniejsza w Europie. Nigdzie nie pokazuje się tylu czerwonych kartek

W 80 meczach rozegranych do tej pory w sezonie 2022/2023 sędziowie na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej we Francji pokazali już 34 czerwone kartki. W żadnym innym kraju arbitrzy nie decydują się na wyrzucenie piłkarza z boiska tak często. Druga w zestawieniu jest La Liga, gdzie dotąd pokazano 20 czerwonych kartek, a trzecia Bundesliga - 12. Dla porównania, w Premier League sędziowie wyciągali kartonik tego koloru zaledwie cztery razy.

Jak dotąd największy "wkład" w tę niechlubną statystykę Ligue 1 mają piłkarze Montpellier i Stade Reims. Piłkarze obu drużyn byli bezpośrednio usuwani z boiska już czterokrotnie.

Jak zaznacza "Get French Football News", sytuacja jeszcze gorzej wygląda w Ligue 2. Tam w 89 meczach pokazano już 45 czerwonych kartoników. Oznacza to, że średnio na dwa mecze przypada tam jedna czerwona kartka. Dziennikarze wspominanego portalu bardzo krótko i trafnie podsumowali taki obraz gry we Francji. "Mamy problem" - napisano w komentarzu do statystyk na Twitterze.

Po ośmiu kolejkach liderem Ligue 1 jest Paris Saint-Germain z 22 punktami. Na drugim miejscu znajduje się Olympique Marsylia, a na trzecim niespodziewanie Lorient.

