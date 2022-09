Messi walczy o pozostanie w PSG. Musi spełnić konkretny warunek

To było pracowite lato dla Luisa Camposa. Najpierw załatwił przedłużenie umowy z Kylianem Mbappe, który wybrał Paris Saint-Germain, kosztem Realu Madryt, a następnie zajął się pozbywaniem zbędnych zawodników i kontraktowaniem nowych. I chociaż okienko transferowe zamknęło się niespełna trzy tygodnie temu, to już pojawiają się pytania dotyczące przyszłości. A co za tym idzie też umów Leo Messiego i Sergio Ramosa. W obu przypadkach kontrakty wygasają w czerwcu 2023 roku.

"Poprzedni sezon był dla Messiego trudny"

Luis Campos w wywiadzie "RMC Sport" podkreślał, że w poprzednim sezonie kibice PSG nie mogli oglądać Leo Messiego w najwyższej formie. - Był ikoną FC Barcelony przez 20 lat, ale nastąpiła w jego życiu ogromna zmiana. Zmienił miejsce, w którym żyje i ligę, w której gra. Teraz jednak widzimy Leo, który osiąga poziom, do którego nas przyzwyczaił. Czy przedłuży kontrakt? Musimy dużo wygrać, ale wierzę, że zostanie w Paryżu - zapowiedział dyrektor sportowy PSG.

Lionel Messi o wiele lepiej wszedł w aktualny sezon, niż poprzedni. Na tym etapie rozgrywek Argentyńczyk ma pięć bramek i osiem asyst we wszystkich rozgrywkach. Dla porównania w całym poprzednim sezonie zdobył 11 trafień i 15 ostatnich podań. Podkreślmy, że Messi zdobył siedem z ośmiu asyst w Ligue 1. Dziś jest pod tym względem najlepszym piłkarzem we Francji.

Ramos podnosi się po kontuzjach

Inaczej, niż Argentyńczyka, wygląda przypadek Sergio Ramosa. Dwukrotny mistrz Europy przez większość poprzedniego sezonu zmagał się z kontuzjami i dopiero od kilku miesięcy może regularnie grać w barwach PSG. - Jestem bardzo szczęśliwy z powodu Ramosa, chociaż on nie jest zadowolony ze swojego poprzedniego sezonu - podkreśla Campos. - Znam Sergio bardzo dobrze, poznałem go w Madrycie. Teraz zrobi wszystko by mieć, jak najlepszy sezon. Robi postęp w tej kwestii. Nowa umowa? Czemu nie - dodał chwilę potem.

Jeśli jednak postępy w sprawie nowych umów będą szły powoli, to Messi i Ramos już w styczniu będą mogli rozmawiać z chętnymi klubami, żeby zgarnąć premię za przyjście z kartą w ręku. Może to być kluczowe szczególnie w przypadku Argentyńczyka, który miał zapowiedzieć, że w tym roku nie poznamy decyzji dotyczącej jego przyszłości.