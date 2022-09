Lacazette udzielił wywiadu, po którym stał się obiektem kpin. Sprawa ma jednak drugie, niewesołe dno

Po ostatnim ligowym meczu z udziałem Olympique'u Lyon zrobił się spory szum wokół wywiadu Alexandre'a Lacazette'a. Nie chodziło jednak o to, co powiedział piłkarz, a o to, w jaki sposób to powiedział. Jak się okazuje, problem jest zdecydowanie głębszy i do jego rozwiązania będzie potrzebna operacja.

