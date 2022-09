Leo Messi najlepszy w Europie. Pobił osobisty rekord asyst

PSG notuje niezwykle udany początek sezonu. Paryżanie rozpoczęli od zdobycia Superpucharu Francji (4:0 z Nantes), a potem zaczęli demolować kolejnych rywali w lidze (m.in. 5:0 z Clermont czy 7:1 z Lille). We wtorek zainaugurowali także zmagania w Lidze Mistrzów, gdzie pokonali Juventus 2:1.

Messi pobił własny rekord. 17 asyst w roku kalendarzowym

Spotkanie ze Stade Brest nie zapowiadało się na trudną przeprawę dla PSG, w końcu przeciwnicy przed tą kolejką znajdowali się w strefie spadkowej (17. miejsce). Jednak przez pierwsze pół godziny podopieczni Christophe'a Galtiera nie mogli znaleźć sposobu na oszukanie defensywy rywali.

Wtedy do akcji wkroczył Leo Messi, który cofnął się po piłkę i jednym zagraniem ominął niemal całą drużynę rywali. Futbolówka trafiła do Neymara, który po chwili umieścił ją w siatce.

Jak się potem okazało, była to jedyna bramka meczu. Warto dodać, że PSG mogło mieć w tym spotkaniu większe trudności. W 71. minucie sędzia podyktował bowiem rzut karny dla Stade Brest, lecz Islam Slimani przegrał pojedynek z Gianluigim Donnarummą.

Dla Messiego było to już szósta asysta w ósmym meczu w tym sezonie. To imponująca liczba, ale kolejna statystyka robi jeszcze większe wrażenie. W tym roku kalendarzowym Messi w ligowych rozgrywkach zanotował aż 17 asyst. To czyni go najlepszym zawodnikiem pod tym względem w pięciu najlepszych ligach europejskich w 2022 roku. Leo Messi nigdy wcześniej nie osiągnął takiego rezultatu, co oznaczał, że pobił osobisty rekord.

Dzięki wygranej ze Stade Brest PSG utrzymało pierwszą pozycję w tabeli Ligue 1. W siedmiu dotychczasowych meczach mistrzowie Francji zgromadzili 19 punktów, a ich bilans bramkowy to 25-4.