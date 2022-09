Żenujące zachowanie Mbappe i Galtiera. Kompletna ignorancja i lawina krytyki

W ostatniej kolejce Ligue 1 drużyna PSG grała na wyjeździe z Nantes. Obie miejscowości dzieli około 400 kilometrów, które można pokonać dzięki szybkiemu, dwugodzinnemu połączeniu pociągiem. Gwiazdor paryskiego zespołu i jego menedżer zostali zapytani o tę kwestię podczas konferencji prasowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Oni mogą zastąpić Messiego i Ronaldo! Ta zmiana dzieje się na naszych oczach

Podolski chwali się zagranicznym mediom grą w Polsce. Mówi też o Lewandowskim

Mbappe i Galtier wyśmiali zmiany klimatyczne

Po zadaniu pytania na ten temat przez jednego z dziennikarzy Mbappe wybuchnął śmiechem, natomiast Galtier wspomniał o "piaskowym jachcie". - Dzisiejszego ranka rozmawialiśmy o tym z firmą, która organizuje nasze wyjazdy i przy następnych okazjach rozważamy przemieszczanie się na jachtach piaskowych - ironicznie odpowiedział trener PSG.

Mbappe chwilę później ponownie został zapytany o tę kwestię. W odpowiedzi przyznał, że nie ma zdania na ten temat, jednocześnie cały czas śmiejąc się z pierwszego pytania dziennikarza.

Politycy reagują na zachowanie Mbappe i Galtiera

Zachowanie Mbappe i Galtiera spotkało się z negatywnym odbiorem ze strony lokalnych polityków. "Czy to nie jest nie w porządku, odpowiadać w taki sposób na takie pytania? Obudźcie się chłopaki! To jest Paryż" - napisała na Twitterze burmistrz Paryża Anne Hidalgo. "Panie Galtier – przyzwyczailiśmy się do bardziej trafnych i bardziej odpowiedzialnych odpowiedzi od pana. Porozmawiamy o tym?" - napisała francuska minister sportu Amelie Oudea-Castera.

Do dyskusji włączył się również minister gospodarki Bruno Le Maire, który skrytykował Mbappe za śmiech i Galtiera za ironiczną odpowiedź. - Uwielbiam Mbappe i każdemu z nas może się zdarzyć, że wybuchniemy śmiechem w niewłaściwym momencie. Myślę, że to był niewłaściwy moment. Wszyscy musimy poważnie traktować zmiany klimatyczne. To poważna sprawa, dotyczy naszej planety i naszej zdolności do życia na ziemi - skomentował w telewizji BFM-TV.

Francuskie media, które opisywały tę sprawę podały, że PSG w odpowiedzi na zachowanie Mbappe i Galtiera opowiedziało się za poważnym traktowaniem zmian klimatycznych. "Le Parisien" napisał z kolei, że paryski zespół nie postrzega podróży koleją jako realnej opcji ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem.

Wstrząsające wyznanie ofiary Mendy'ego. Miał ją zgwałcić, gdy spała. "Miałam okres"

To nie pierwszy w ostatnim czasie przypadek, gdy piłkarze PSG są krytykowani za podejście do kwestii klimatycznych. Na początku tego tygodnia skrytykowany został Leo Messi, który często korzysta z prywatnych podróży lotniczych. "Od czerwca do sierpnia Messi wykonał 52 loty swoim prywatnym odrzutowcem, emitując 1502 tony CO2. To tyle, za ile jeden Francuz byłby odpowiedzialny przez 150 lat" - opisało stowarzyszenie społeczne ATTAC.