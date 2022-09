Bamba Dieng wykiwał trzy kluby i zakiwał sam siebie. Nieprawdopodobna historia transferu

Olympique Marsylia dokonała kilku ważnych wzmocnień tego lata. Do drużyny dołączyli m.in. Luis Suarez z hiszpańskiej Granady, Cengiz Under z AS Romy oraz Alexis Sanchez z Interu Mediolan. W związku z tym w gronie piłkarzy ofensywnych zrobiło się bardzo ciasno i istniało ryzyko, że nie każdy otrzyma szansę regularnej gry. M.in. z tego powodu do Juventusu przeniósł się Arkadiusz Milik. W jego ślady miał iść także Bamba Dieng, ale sytuacja z jego transferem mocno się skomplikowała.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpilka o swoim wąsie. „Kama się wkurzyła, a teraz jestem Artur Gustavo Gavilia Szpilka"

Bamba Dieng bohaterem zamieszania. Olympique Marsylia w trudnej sytuacji

Zainteresowane usługami senegalskiego napastnika było Leeds United. Kluby doszły już nawet do porozumienia w sprawie wypożyczenia. Angielski zespół czekał na przybycie piłkarza do siedziby, gdzie miał przejść testy medyczne. Jednak 22-latek sprzeciwił się transferowi. Jak donoszą zagraniczne media, zawodnik zakomunikował władzom, że nie chce opuszczać Ligue 1. Jeśli ma zmienić barwy to ewentualnie na OGC Nice.

Peredes wypożyczony do Juventusu. PSG pozyskało Solera

W związku z tym obecny pracodawca piłkarza rozpoczął rozmowy z ligowym konkurentem. Kluby doszły do porozumienia, a Dieng udał się na testy medyczne. Ale jak przekazał Fabrizio Romano, nie przeszedł ich pomyślnie. To by oznaczało, że ostatecznie Dieng pozostanie w Marsylii.

Mimo że okno transferowe już się zamknęło, to Senegalczyk ma jeszcze szansę na zmianę barw. Jak donosi David Ornstein z "The Athletic", władze Ligue 1 pozwalają na dokonanie jednego transferu poza oknem. Jednak jest to możliwe jedynie w sytuacji transferu wewnątrz francuskiej ligi.

Zdaniem zagranicznych mediów, Dieng może ponownie udać się na testy medyczne do OGC Nice. Jeśli te znów nie przebiegną pomyślnie, wówczas może poszukać zatrudnienia np. w Turcji, gdzie okno transferowe pozostaje otwarte do 8 września.

Dieng to wychowanek senegalskiego Diambars FC. W październiku 2020 roku trafił na wypożyczenie do Olympique'u Marsylia. Na początku występował w rezerwach francuskiego klubu, gdzie rozegrał cztery mecze. Z kolei w czerwcu 2021 roku klub z Marsylii zdecydował się wykupić piłkarza za 400 tysięcy euro. Od tego czasu napastnik grał w pierwszej drużynie. W jej barwach wystąpił łącznie w 42 spotkaniach, w których zdobył dziewięć bramek i zanotował trzy asysty.

Oficjalnie: Mateusz Lis zmienia klub. Okazja do regularnej gry

Jednak w tym sezonie nie pojawił się jeszcze na boisku. Po 5. kolejkach Olympique zajmuje trzecie miejsce w Ligue 1. Na ich koncie widnieje 13 punktów. Na taki wynik składają się cztery zwycięstwa i jeden remis. Liderem tabeli pozostaje PSG, które posiada tyle samo punktów, ale ma lepszy bilans bramkowy.