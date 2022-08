Agent Marcina Bułki ujawnia. Nie tak się umawiali z Niceą. "Niczego nie można być pewnym"

Marcin Bułka poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu z Paris Saint-Germain do OGC Nice. Polak w kilku meczach pokazał się z naprawdę dobrej strony i zespół z Lazurowego Wybrzeża zdecydował się wyłożyć 2 miliony euro na transfer definitywny. W międzyczasie z klubu odszedł dotychczasowy pierwszy bramkarz, Walter Benitez i wszystko wskazywało na to, że Bułka dostanie szansę gry w wyjściowym składzie.

Agent Marcina Bułki ujawnia prawdę. Nicea złamała obietnicę. Gwarantowali Polakowi miejsce w składzie

Nicea zdecydowała się jednak sprowadzić doświadczonego Kaspera Schmeichela z Leicester City i to właśnie na Duńczyka postawił trener Lucien Favre w ostatnich dwóch spotkaniach ligowych. Marcin Bułka czuje się rozczarowany i już kilka dni temu we francuskich mediach pojawiły się informacje, że rozważa on nawet opuszczenie Nicei.

Teraz głos zabrał agent 22-letniego bramkarza. W rozmowie z "L'Equipe" Yvan Le Mée zdradził, że przed sezonem wraz ze swoim klientem odbył rozmowę z najważniejszymi osobami w klubie. Bułce obiecywano, że to on będzie pierwszym wyborem trenera. To właśnie dlatego Polak zdecydował się na transfer definitywny z PSG.

- Oczywiście, to była niespodzianka (zatrudnienie Schmeichela - przyp. red.). To jest historia futbolu, w ciągu tygodnia wszystko może się zmienić. Rozmawialiśmy wcześniej z Christophe Galtierem i Julienem Fournierem. Marcin miał rozpocząć sezon jako numer jeden, lub dzielić się minutami z doświadczonym bramkarzem. Wraz ze sprowadzeniem Schmeichela wszystko się skomplikowało - powiedział Yvan Le Mée.

- Rozmawialiśmy z nimi, z Ineos i zarządem. W długoterminowej perspektywie postrzegają Marcina jako numer jeden, ponieważ jest utalentowanym zawodnikiem, który grał w Chelsea i PSG. Problem w tym, że chłopak chce grać już w tym roku i to mu obiecywano kilka tygodni temu - dodał.

Jak się okazuje, Bułka stracił też szansę na awans w hierarchii bramkarzy PSG.

- Gdybyśmy nie skorzystali z opcji w Nicei, Marcin mógłby być numerem dwa w Paryżu. Przedyskutowaliśmy to z PSG przed transferem. Skorzystaliśmy z tej opcji, ponieważ mieliśmy zapewnienie, że będzie grał, nawet jeśli niczego w piłce nożnej nie można być pewnym. A na dzisiaj jest numerem dwa w Nicei, choć mógł być nim w Paris Saint-Germain - zakończył Le Mée.

OGC Nice w pierwszych trzech meczach nowego sezonu dwa razy zremisowało i poniosło jedną porażkę. Z dwoma punktami na koncie znajduje się na 16. miejscu w tabeli Ligue 1. Marcin Bułka wystąpił tylko na inaugurację w zremisowanym 1:1 spotkaniu z Toulouse.