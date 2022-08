Nowe informacje w sprawie transferu Milika. Polak dogadany z Juventusem. Ujawniono kwoty

Arkadiusz Milik już od kilku sezonów łączony był z Juventusem. Gdy polski napastnik opuszczał Napoli, wydawało się, że jego kolejnym klubem może być właśnie "Stara Dama". Finalnie piłkarz trafił do Olympique'u Marsylia. Jednak temat przenosin powrócił i wiele wskazuje na to, że już za kilka dni stanie się faktem.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeden z największych transferów Legii to katastrofa. "Gościu nie łapie się w 3. lidze" [Sport.pl LIVE]

Arkadiusz Milik dogadany z Juventusem. Oficjalne potwierdzenie kwestią kilku godzin

W środowy poranek Gianluca Di Marzio, dziennikarz dobrze zorientowany na rynku transferowym, poinformował, że Juventus doszedł do porozumienia z obecnym pracodawcą 28-latka. Na jego mocy klub z Francji otrzyma 2 miliony euro za wypożyczenie. Dodatkowo będzie obowiązywać opcja wykupu za 8 milionów euro.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Sprzątania w PSG ciąg dalszy. Odchodzi reprezentant Hiszpanii

Kilka godzin później nowe informacje w sprawie przekazał Fabrizio Romano. "Po dzisiejszym spotkaniu Juventus i Arkadiusz Milik doszli do porozumienia w kwestii indywidualnych warunków umowy. Transakcja ma zostać sfinalizowana w ciągu najbliższych 24/48 godzin. Olympique Marsylia jest gotowa do przyjęcia propozycji" - przekazał dziennikarz na Twitterze. Według nieoficjalnych informacji, Polak będzie zarabiał ok. 3,5 milionów euro netto za sezon.

Decyzja Juventusu nie uzyskała aprobaty kibiców oraz ekspertów. Wiele osób nie może pogodzić się z tym, że wybór padł na 28-letniego napastnika. Choć nikt nie kwestionuje umiejętności piłkarskich zawodnika, to sympatycy klubu twierdzą, że działacze powinni sprowadzić innego gracza.

- Taki ruch miałby sens, gdyby Juventus sprzedał Moise Keana. Milik to dobry napastnik, a jego walory techniczne nie podlegają żadnej dyskusji, ale w tej chwili Juventus nie potrzebuje zawodnika o jego charakterystyce. Memphis Depay pozwoliłby Massimiliano Allegriemu na więcej rozwiązań taktycznych, a także większe szanse na stworzenie groźnego duetu z Dusanem Vlahoviciem. Milik byłby tylko rezerwowym, zmiennikiem Dusana, który nie otrzymałby zbyt wielu szans. Nie wiem, czy w roku mundialu ma wiele chęci, żeby zagrać kilka spotkań - stwierdził kilka dni temu dziennikarz Mirko Di Natale, w rozmowie ze Sport.pl.

Keylor Navas odchodzi z PSG. Dogadali się. Czas na grę w Serie A

W ubiegłym sezonie Arkadiusz Milik wystąpił w 37 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył 20 bramek i zaliczył dwie asysty. Z kolei w tym sezonie wystąpił w dwóch meczach, ale jak dotąd nie udało mu się strzelić gola.